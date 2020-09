K nehodě došlo konkrétně u obce Krašovice v průmyslové zóně směrem na Vráž. „Zde bude komunikace delší dobu uzavřena, protože došlo k převrácení nákladu. Jedná se o zboží, které podléhá zkáze, které se musí přeložit,“ zmínil Milan Bajcura, že jde o masné výrobky. Událostí jsou ovlivněny oba směry nejméně do 23 hodin, objízdná trasa je značena.

U Chýnova na Táborsku se v pondělí kolem půl jedenácté s nákladním autem utrhla krajnice a blokuje jeden jízdní pruh. Místo je s opatrností průjezdné, komplikace by zde měly být až do půl čtvrté odpoledne.

U Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku dostala ve 12.40 hodin smyk na mokré vozovce řidička a havarovala do stromu. „Má pouze lehká zranění,“ informoval s tím, že způsobila škodu jen sobě. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, kolize by měla ovlivňovat pouze jeden jízdní pruh nejdéle do 14.45 hodin.

V kraji dle jeho vyjádření nejsou jinak žádné vážné nehody. Řidiči si však stále neuvědomili, že začíná podzim. Měli by dbát opatrnosti a přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, stavu mokré vozovky a vlastnostem nákladu. „Během víkendu se stalo několik vážných nehod, například u Štěpánovic či Dačic, kam pro zraněné musel letět vrtulník zdravotnické záchranné služby,“ shrnul Milan Bajcura.