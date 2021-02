Ze středy na čtvrtek nejvíce v regionu napršelo na Plechém, a to 33,3 mm a na Bučině pak 21,6 mm. Šumavské srážky se projevily třeba na Otavě v Rejštejně, kde byl dosažen 2. stupeň povodňové aktivity.

Další vodu do vodních toků poslalo v regionu tání. Podle Evy Plášilové z Českého hydrometeorologického ústavu byly nejvyšší teploty v jižních Čechách zaznamenané ve čtvrtek v Českých Budějovicích + 10,9 °C a ve Strakonicích + 10,2 °C.

Ve čtvrtek ještě brzo odpoledne dosahovala podle meteoroložky Evy Plášilové řeka Lužnice v Bechyni 260 cm. Hladina byla v pásmu 1. stupně povodňové aktivity (SPA), protože ten začíná na úrovni 240 cm. „Už jde dolů,“ upozornila ale Eva Plášilová. Ve stejnou chvíli měla třeba Nežárka v Lásenici 170 cm. Řeka měla sice ještě krátce stoupat, ale zůstat také v rámci 1. SPA. „Pár jedniček ještě zůstává,“ zhodnotila před 15. hodinou celkovou situaci v kraji Eva Plášilová a dodala, že na 2. SPA už je pouze Černovický potok v Tučapech na Táborsku. Ten byl sice jen čtyři centimetry pod hranicí 3. SPA, ale srážky v tu dobu ustávaly a od tání sněhu, které stále pokračovalo, meteorologové větší ohrožení nečekali.

Situaci v jižních Čechách kromě tání na Šumavě ovlivňovalo i tání na Vysočině. Vysočina přispívala třeba ke zvýšení hladiny Černovického potoka. Na Táborsku byla odpoledne na 1. SPA ještě Smutná v Ratajích. Skalice ve Varvažově na Písecku kulminovala odpoledne na 160 cm (od 150 cm 1. SPA) a stoupat měla ještě Moravská Dyje v Janově na Jindřichohradecku, která byla po 14. hodině na 170 cm (1. SPA od 150 cm).

"Srážky by měly ve čtvrtek a během pátku postupně ustávat," předpověděla Eva Plášilová s tím, že na vodních tocích už by se to nijak zvlášť projevit nemělo. Tání sněhu se očekává do neděle ve výškách pod 800 metrů nad mořem, ale ani to by nemělo vést ve čtvrtek nebo pátek ke stavu ohrožení, což je překročení 3. SPA. Hladiny toků ovšem mohou kolísat v závislosti na aktuální situaci.

V regionu má být až do neděle zataženo, ale bez významnějších dešťů. V neděli se bude ochlazovat a z neděle na pondělí by mohl déšť přejít do sněžení.