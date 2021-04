Zahradou plnou veselých velikonočních zajíců a zajíčků se můžete potěšit v Přísečné. Při průjezdu Přísečnou stačí se jenom pozorně dívat kolem sebe, a velikonoční setkání zajíců určitě nepřehlédnete. Zahrada se totiž rozkládá v sousedství hlavního tahu.

Velikonoční zahrada Stanislava Špačka v Přísečné. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Partu několika desítek zajíců a zajíčků z dřevěných koláčů vytvořil majitel zahrady, devětašedesátiletý Stanislav Špaček. Jeho zahrada náleží vždy o Velikonocím zajícům již několik let. Ale pokaždé novým a jiným. „Loni jsem tu měl asi tři zajíce velké až po ramena a malé kolem nich,“ vyprávěl s úsměvem. „Ty si pak odvezla dcera do Kájova.“ Dřevění obří zajíci tam letos slaví úspěch. „Jednou šla kolem paní s děckem, a tomu se zajíci tak zalíbili, že mermomocí toho zajíce chtělo. Dceři se děcka zželelo a darovala mu ho. Odcházelo celé šťastné, že má zajíce,“ líčil Stanislav Špaček. „To byli zajíci z břízy. Ty letošní tady jsou z lipového dřeva. Našli jsme lípu vyvrácenou, když jsme čistili les. No, je to syrové dřevo. Ale vždyť je to jenom na chviličku.“