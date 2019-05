Celkem 97 seniorů ze 111 přihlášených, kteří absolvovali minimálně 5 ze 7 přednášek, obdrželo z rukou starostky Ing. Jaroslavy Martanové a místostarosty Mgr. Zdeňka Kuncla certifikát a malý dárek – keramický hrnek Vimperk.

O hudební doprovod slavnostního zakončení se postarala Základní umělecká škola Vimperk.

Další, tentokrát již jedenáctý ročník Vimperské akademie seniorů, zahájíme přednáškou ve čtvrtek 31. října od 10:00 hod. v Městském kulturním středisku.

Případní zájemci, kteří by se chtěli do dalšího ročníku přihlásit, tak mohou učinit osobně, telefonicky či e-mailem - tel.: 388 402 263, 388 402 264; e-mail: lenka.svecova@mesto.vimperk.cz, renata.leskova@mesto.vimperk.cz, a to do 30. září. Po tomto datu již další studenti nebudou přijímáni.

Všem našim „studentům“ přejeme krásné letní prázdniny a budeme se těšit na setkání u příštího ročníku.

Lenka Švecová