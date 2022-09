Den železnice zaplnil hradecké nádraží, návštěvníci obdivovali Kafemlejnek

Nádraží v Jindřichově Hradci zažilo v sobotu velkou slávu. Hned několik dopravců se spojilo, aby oslavili 135 let od příjezdu prvních vlaků do Jindřichova Hradce a 125 let úzkorozchodné trati do Nové Bystřice. I přes nepřízeň počasí si Den železnice nenechalo ujít několik stovek lidí.

Odjezd parní lokomotivy na úzkokolejce | Video: Jana Urbanová