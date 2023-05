V sobotu 13. května od 9 do 13 hodin se na letišti ve Strakonicích uskuteční Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem. "Návštěvníci se mohou těšit na průlet bojových letounů JAS-39 Gripen a vrtulník W-3A Sokol, který se na nebi představí v roli záchranáře i akrobata. Oblíbená akce, kterou organizují strakoničtí vojáci, nabídne dále dvě novinky mezi pozemními ukázkami," řekla kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku.

24. základna dopravního letectva vyšle na akci vrtulník W-3A Sokol. | Foto: archiv 25. protiletadlového raketového pluku

Průlet stíhacích letounů Gripen je plánován na 11. hodinu. Hned poté by měla proběhnout atraktivní letová ukázka, ve které posádka vrtulníku W-3A Sokol předvede záchranu osoby z nepřístupného terénu. K vidění budou všechny techniky vysazení a vyzvednutí, tedy slanění, let se záchranáři v podvěsu a vyzvednutí pomocí palubního jeřábu.

Záchranáři budou viset na laně jako „Jo-jo“

Jedním z nejzajímavějších manévrů, který diváci uvidí, bude práce s palubním jeřábem ve visu nad místem vysazení, nazývané piloty „Jo-Jo“. Tento manévr spočívá v tom, že záchranáři jsou zavěšeni na laně a palubní technik odvíjí lano ve chvíli, kdy začne vrtulník současně stoupat stejnou rychlostí. Poté následuje opačný postup s navíjením lana a klesáním stroje. Efekt spočívá v tom, že záchranáři na laně jsou po celou tu dobu na stejném místě, ve stejné výšce.

Součástí ukázky budou také prvky vysoké techniky pilotáže. Diváci se tak mohou těšit na parádní podívanou, kdy vrtulník předvede obraty až na hranici svých možností. Při některých bude dosahovat přetížení až 2,5 G.

Akce nabídne dvě novinky

Poprvé se akce zúčastní členové ASK Strakonice RC Modeláři, kteří předvedou modely pozemní vojenské techniky. K vidění budou zejména modely tanků, ale i kolové techniky, v měřítku 1:6, které jsou k nerozeznání podobné opravdové vojenské technice. „Modely imitují skutečnou činnost, tedy co daný druh techniky umí. Modely tanků jsou schopné předvést jízdu, včetně zatáčení, otáčení věže, střelbu z kulometu a z kanonu. Kromě zvuku střelby některé modely imitují také zvuk vyhozené nábojnice nebo i záblesk při výstřelu,“ popsal jeden z modelářů, který zároveň slouží u strakonického útvaru, praporčík Jiří Hodek.

Zlato, stříbro, bronz. Tanečnice Rozálie ze Strakonic ovládly mistrovství ČR

On sám na akci představí tank T-34 i tank BT-7, který je jeho srdeční záležitostí. „Stavěl jsem ho od začátku celý sám, od plánu až po finální verzi to trvalo zhruba dva roky,“ potvrdil Jiří Hodek, že dva roky jsou zhruba standardní doba, po kterou modelářům trvá vytvořit podobný model techniky.

Návštěvníci mohou podpořit válečné veterány

Druhou novinkou bude to, že se zájemci mohou symbolicky zapojit do celoarmádní charitativní akce nazvané Běh pro válečné veterány okolo republiky. Ten odstartoval 8. května, tedy záměrně na Den vítězství, a potrvá do 19. května. Vojáci z více než 40 útvarů a složek Armády ČR běží štafetově podél státní hranice – startovalo se u pěchotního srubu Na holém v Orlických horách, kde je zároveň i cíl. Souběžně s akcí probíhá i finanční sbírka, jejíž výtěžek bude věnován Vojenskému fondu solidarity.

Peklo i andělé existují. Byl jsem na druhém břehu, říká Michal Bezpalec

„Do této akce se zapojí i naši vojáci. Shodou okolností svůj úsek podél státní hranice, konkrétně z Nové Pece do Loučovic, poběží zhruba ve stejné době, kdy na strakonickém letišti bude probíhat Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem,“ sdělil nadpraporčík Zdeněk Chvosta. „Proto také návštěvníkům umožníme, aby se uběhnutím krátkého úseku na strakonickém letišti symbolicky zapojili do této charitativní akce,“ dodal vrchní praporčík strakonického útvaru.

K vidění budou dynamické ukázky i vybavení složek IZS

Návštěvníci se mohou dále těšit na oblíbené dynamické ukázky boje zblízka. Kynologové z Vojenské policie ukážou, co umí a zvládnou služební psi. Strakoničtí hasiči předvedou vyproštění osob z havarovaného vozidla. Na akci vystoupí i strakonické mažoretky Otavanky.

K vidění bude nejen vojenská technika, ale i vozidla a vybavení hasičů, Policie ČR a Městské policie. Na akci nebudou chybět ani zástupci týmu silniční bezpečnosti BESIP. Se svými vozidly a motorkami dorazí členové strakonického Veteran car clubu. Na akci budou přítomni i zástupci z českobudějovického rekrutačního pracoviště a brněnské Univerzity obrany, kteří budou k dispozici zájemcům o službu v armádě, aktivní záloze nebo zájemcům o studium na vojenských školách. Návštěvníci se mohou rovněž těšit na tradiční "rakeťácký" guláš. Vstup na akci je zdarma.