Festival se uskuteční v termínu od 1. do 7. října ve více jak osmdesáti městech a obcích po celé České republice a šestnácti místech na Slovensku. Hlavní tematickou linií letošního ročníku je tzv. Svobodná architektura – stavby vzniklé u nás po roce 1989. V programu se odráží ale i další významná výročí letošního roku a významné milníky domácí i evropské historie. „Chceme ukázat, jak porevoluční vývoj ovlivnil naše prostředí a to jak v pozitivním i negativním smyslu. Svoboda po roce 1989 umožnila například pořádat architektonické soutěže o kvalitu, ne všechny obce a města ovšem využily tohoto nástroje k získání kvalitní současné architektury. I takové příklady chceme představit,“ popisuje zakladatelka a ředitelka Dne Architektury, renomovaná architektka Marcela Steinbachová. Druhá tematická linie letošního ročníku oslaví stoleté výročí od založení vlivné výmarské školy Bauhaus, která určila směr tehdejší architektury a umění a má dodnes velký vliv i na architekturu současnou.

Už nyní se můžeme těšit na mimořádně pestrou paletu akcí, jako jsou prohlídky jindy nepřístupných staveb v rámci Hurá dovnitř!, urbanistické i historické procházky, workshopy, představení a samozřejmě na odborné přednášky či filmové projekce. Samostatnou kapitolou bude již tradičně festival Film a Architektura.

V prvním říjnovém týdnu tak například Písek pozve na procházku s poutavým výkladem architektů Petra Leška a Martina Zborníka o možné budoucnosti města. Na Architektonické bojovce mohou děti a jejich rodiče prozkoumat architekturu města Český Krumlov s architektem Filipem Hermannem. Dále se vydáme se stejným architektem po stopách Objížďkové ulice, která navždy proměnila tvář Českého Krumlova. V Bechyni program mj. zasvětí do tajů výroby keramiky na komentované prohlídce závodu. V Táboře se v rámci akce Hurá dovnitř otevře veřejnosti budova bývalé České spořitelny. Tábor nabídne i projekci dokumentu, který odkrývá opomíjenou sídlištní zástavbu z konce 80tých let. Vimperk připravuje komentovanou procházku po sakrální architektuře a ve Volyni se půjde s historikem Zdeňkem Polanským a architektem Lukášem Velíškem po stopách židovských památek. Slavnostní znovuotevření renesančních prostor Staré radnice s bohatým programem si v rámci Dne Architektury připravilo Veselí nad Lužnicí. Slavonice budou sadit nové stromy – čemuž bude předcházet vycházka a diskuze s architekty na téma Architektura a krajina. Program Dne Architektury proběhne i v dalších městech Jihočeského kraje.

V Prachaticích jsou součástí Dnů architektury tyto akce:

- Přednášky architektů Borise Redčenkova a Vítězslava Dandy, kteří se s jejich společným školním atelierem z Fakulty architektury ČVUT budou v zimním semestru věnovat Prachaticím. Boris Redčenkov je spoluzakladatel architektonického atelieru A69. Vítězslav Danda spoluzakladatel atelieru Edit! architects.

Sraz: v pátek 4. 10., 18.00, Neumannova 161

- 30 let po revoluci je pravý čas na malou bilanci. Jak se od revoluce rozvíjejí česká města a jejich okolí? Jaké vzniká bydlení? A jak jsme na tom v Prachaticích? To jsou otázky, které si položíme na komentované procházce během Dne architektury, do kterého se v Prachaticích zapojíme již po páté. Shrneme základní znaky porevoluční výstavby, porovnáme se starší výstavbou nebo zahraniční produkcí a ukážeme si i nějaké zajímavé inspirace. Nakonec se podíváme, co je v plánu na Cvrčkově. Provází architekt Matěj Nepustil z Prostoru Prachatice. A třeba přijde i nový městský architekt.

Sraz: v sobotu 5. 10., 14.00, Křižovatka ulic Pod Cvrčkovem a Smrkové