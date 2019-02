Prachatice - Oblíbená místní hudební skupina Inverted se pyšní prvním studiovým demem. Na otázky Deníku odpovídá kytarista kapely Robert Zapoměl.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Kde jste demo nahrávali a kolik obsahuje skladeb?

Jedná se o vůbec první oficiální nahrávku kapely. Obsahuje celkem pět skladeb ve stylu hardcore–grunge. Nahrávali jsme u Petra Jesenského ve studiu Gain v Českém Krumlově. Nahrávku míchal člen skupiny Locomotive zvaný Renda ve studiu ve Větřní a konečně o mastering se postaralo studio Prodigy.

Co pro vás toto demo znamená a jaké s ním máte záměry?

Jde především o prezentaci kapely, a to nejenom mezi fanoušky. Díky němu jsme si mohli konečně vytvořit internetový profil včetně hudebních ukázek z naší tvorby. Stejně tak jej máme v plánu posílat například do různých soutěží, snažit se skrz něj dostat do různých klubů či na festivaly. U většiny uznávaných klubů je totiž podmínkou pro vystupování právě zaslání kvalitní nahrávky.

Skupina má za sebou bohatou historii. Můžeš popsat všechny změny, které se již v kapele uskutečnily?

Projekt začínal jako čistě prachatická skupina s názvem Crazy or High. Po odchodu několika členů jsme chtěli začít se zcela novou hudbou a už také pochopitelně pod novým názvem. Na post bubeníka a zpěváka přišli dva muzikanti s Českých Budějovic. Dá se tedy říct, že jsme vlastně napůl prachatická a napůl českobudějovická skupina. Stále ale máme pevnější kořeny právě v Prachaticích.

V kapele nám to momentálně funguje na výbornou a musím říci, že jsme skvělá parta. Dokážeme dobře spolupracovat a pro všechny z nás je hudba na prvním místě.

Kdybys měl srovnat původní Crazy or High a současné Inverted. Kde vidíš největší rozdíly?

Původně jsme se od Crazy or High moc hudebně lišit neměli. Ale právě noví členové přišli se svým pohledem na hudbu. Proto se již hudba Inverted ubírá hodně odlišným směrem. Musím však říci, že daleko zajímavějším. Hlavní změna přišla v podobě podladění kytar a začali jsme hrát i poněkud tvrdší hudební motivy. Stejně tak jsme vsadili na větší techničnost. Skladby jsou nyní mnohem propracovanější.

Co skupina plánuje do budoucna?

Dostat se do povědomí co největšího počtů posluchačů. Důležité je, abychom se mohli prezentovat v klubech po celé republice. Právě to je zásadní pro získávání dalších příznivců. Chceme do naší tvorby vkládat maximum energie. Na získávání koncertů má největší zásluhu náš baskytarista Jan Loquenz, za což mu patří velké díky.