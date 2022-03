„Kompletní trasa by bikery dostala až k Dubovému vrchu a zpět na už hotový úsek od kapličky Panny Marie Loretánské na Tankovku,“ upřesnil Jaromír Markytán s tím, že na dokončení první etapy je třeba 5,6 milionu korun. O stavbě a jejím financování rozhodnou zastupitelé ve středu 30. března.

Pokud by nesouhlasili firma postaví jen na letošek plánovaný úsek a singltrek by se prodloužil na přibližně 4,2 kilometru. Začít stavět by se mělo na konci dubna. První nové kilometry lesem by mohli bikeři „polykat“ o letních prázdninách.

První část terénní trasy pro bikery otevřela loni v červnu prachatická rodačka Kateřina Nash, ten vede od kaple Panny Marie Loretánské kolem vodárny na Tankovku a měří necelé dva kilometry. Už tehdy prachatický místostarosta Miroslav Lorenc mluvil o dalších částech. Novou sezonu na singltreku prachatičtí bikeři podle Václava Sosny před pár dny zahájili. „Celou trasu jsme prošli, uklidili a sezonu 2022 odstartovali,“ řekl s tím, že každý kilometr trasy navíc by byl skvělý.