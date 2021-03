Co nebo kdo je Brilo Team? To vysvětlil zakladatel a zároveň technický ředitel Tomáš Kocifaj. „Brilo je ze španělského lesk, protože náš tým vytváří brilantní webové stránky a jejich marketing,“ uvedl stručně.

Spoluzakladatel firmy Jakub Hladký ho doplnil. Na název Brilo narazil před lety při rebrandu jiné společnosti. „Jim se název nelíbil, ale mě to zaujalo a doménu jsem si ponechal. Má to vyjadřovat něco mimořádného a brilantního. Team jsme k tomu pak přidali proto, aby bylo patrno, že na všem pracujeme kolektivně,“ doplnil.

Pandemie a orientace na online

Jakub Hladký vede celé marketingové oddělení. „Nejvíce mě baví se zákazníky vymýšlet kampaň, hledat kreativní nápady a neokoukanou komunikaci,“ sdělil. Tomáš Kocifaj vytvořil první webové stránky českobudějovické veterinární klinice už v roce 2012. Pandemie podle něj ukázala, že kdo nemá diverzifikaci prodejních kanálů, může být touto situací silně zasažen. „Firmy se proto začaly orientovat na online, aby rychle reagovaly na aktuální potřeby,“ podotkl s tím, že bude zajímavé sledovat, co dlouhotrvající pandemie přinese.

Naučí se lidé více využívat online po této zkušenosti? Zjistí, že nakupovat virtuálně není tak složité, jak si mysleli? „I to je věc, o které firmy přemýšlí a chtějí na to být připraveny,“ míní. Poptávka po jejich službách v této době vzrostla několikanásobně. Proto v současnosti hledají takřka 10 až 15 nových IT specialistů. „Každý měsíc se objevují další a další potřeby nových kolegů i mimo IT. Schází grafici, projektoví manažeři, specialisté marketingu a další,“ vyjmenoval Kocifaj.

Hledají posily

I podle Hladkého roste zájem o jejich služby. „Poptávka přesahuje naše aktuální možnosti. Hledáme další odborníky, nejen z oblasti vývoje, ale také online marketéry a projekt manažery. Aktuálně nám jde především o seniornější specialisty, kterým jsme schopni rovnou zadat samostatnou práci,“ upřesnil.

Snaží se uspokojit poptávku a udržet vysokou kvalitu. „Kdybychom dnes přijali deset specialistů, zítra pro ně máme práci na několik let dopředu. Covidová situace odvětví ohromně pomohla. A my zase máme šanci pomoci těm společnostem, které to v online prostředí myslí vážně,“ zdůraznil.

Osobnosti z jihu v online prostředí

Autoři a moderátoři Jihočeského podcastu Petr Meškán a Jan Schönbauer spolupracují s firmou Brilo Team delší dobu. „My máme blízko k médiím a oni zase k moderním technologiím a IT. U podcastů se tyto dvě věci potkaly,“ vysvětlil Petr Meškán. Nápad na ryze jihočeské rozhovory přišel spontánně ještě před pandemií. „Spojujícím prvkem rozhovorů v Jihočeském podcastu jsou technologie a náš region,“ doplnil Jan Schönbauer.

Společně připravují dva díly do měsíce, dokonce přidali i speciál, který se dotýká jen technologií s lidmi z oboru. „Navíc jsme zjistili, že zajímavých jihočeských osobností je hodně, takže náš seznam hostů je plný na dva roky dopředu. Snad se nám podaří “ulovit” i ta nejzvučnější jména,“ směje se Petr Meškán. Jejich seznam už má totiž na 40 jmen.

Současná doba je donutila improvizovat s termíny natáčení. „Aktuálně hledáme čas s například s Jiřím Mádlem nebo Danielem Stachem. V květnu pak máme přislíbeného zakladatele kiwi.com Olivera Dlouhého z Jindřichova Hradce,“ prozradil Jan Schönbauer. Některé díly nejspíš připraví i distančně, přestože raději mají osobní setkání.

Společenský prostor

Nahrávací studio v IGY má sloužit primárně k natáčení rozhovorů, ale i k mediálním tréninkům či pomoc začínajícím tvůrcům podcastů. Součástí prostoru Brilo teamu je ale i takzvaný HUB. „To je místo, které slouží podobně jako sdílená kancelář, ale právě specializovaná na programátory, kteří často pracují z domova a chybí jim kontakt s lidmi z oboru. Do Brilo Dev Hubu mají možnost přijít a sdílet nejen příjemné prostředí, ale i společná témata v hovorech s kolegy u kávy, oběda nebo při společných aktivitách,“ přiblížil Petr Meškán.

Internetová gramotnost stoupla

Změnu v chování populace po vypuknutí pandemie pozoruje i programátor a specialista marketingu David Zelenka. „Chování veřejnosti se změnilo zásadně, a to především z pohledu internetové gramotnosti populace a socio-demo. Lidé se rychle naučili používat online prostředí, jako suplement mnoha běžných činností, ať už jde o nakupování, zjišťování informací, vzdělávání, či komunikaci s institucemi a úřady,“ informoval o svých poznatcích.

Internetová gramotnost populace se za rok zásadně zvětšila především ve vyšších věkových kategoriích. „Dokonce to donutilo i pedagogy začít konečně používat výpočetní techniku tak, jak se sluší na 21. století,“ zavtipkoval David Zelenka.

Důležitá je komunikace

Jakub Hladký míní, že firmy dosud v online prostředí podceňovaly komunikaci se zákazníky. „Obchodníci se učí, že nestačí jen otevřít eshop a čekat, že lidé sami přijdou. S eshopem musíte vy za lidmi, a to ještě tam, kde se vaši zákazníci nalézají. To je zásadní rozdíl oproti kamennému obchodu," sdělil.

Lidé v online prostředí chtějí vše ihned, nejen zboží ale také informace. „Máme konkrétní příklad ze svého okolí. Existuje sdružení, které prodává farmářské ovoce a zeleninu. Vytvořili si webové stránky, do lokálních novin zadali inzerci, rychle se to dostalo do povědomí a lidé začali objednávat,“ přiblížil.

Maso si lze objednat na výdejním místě, telefonicky či mailem. „Jenže, co se stane, když lidé ze sdružení nejsou zvyklí vybírat emailovou schránku a jen čekají, kdo zavolá? Asi domyslíte, co ta část populace, která moderní technologie používá, udělá? Samozřejmě, přestane objednávat, když s nimi nikdo nekomunikuje. Protože volat tam, kde to dlouho nikdo nebere a zpět se ozve po třech dnech, nikdo nebude. No a pak slýcháme, že ten online stejně nefunguje a že staré dobré časy,“ upozornil, kde je zakopaný pes.

Hudba budoucnosti

V současnosti už existuje lednice, která sama pozná, co chybí a sama umí udělat nákup. Spíše než překotná robotizace, podle Tomáše Kocifaje bude následovat automatizace procesů. „Aneb vše, co děláš dvakrát automatizuj. Podle mě zažije renesanci lidský faktor a kreativita, které jsou nenahraditelné. Vidíme to například na řemeslnících, šikovní lidé nepřestávají být potřeba. Ale vše bude různě napojeno na chytré systémy," předvídá.

Například, zákazník si pomocí mobilu doma sám zaměří část místnosti pro vestavěnou skříň, vybere materiál, kování, pojezdy a podobně, a ta data, která pošle truhláři, rovnou převezme stroj, který vše přesně zpracuje a řemeslník pak přijde dokončit samotnou montáž. „Podobné to může být u oblečení, obuvi i pěstování ovoce. Technologie nebudou přebírat naše myšlení, spíše rozšíří možnosti, posunou realitu někam, kam lidské ruce nedosáhnou,“ uzavřel vizí budoucnosti Tomáš Kocifaj.