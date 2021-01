Jeho ředitel Luděk Sáska doufá, že vláda příští týden areálům povolí provoz. „V tu chvíli by se dala sezona ještě částečně zachránit,“ říká s tím, že šedesát lidí čeká, zda pro ně bude práce. „Pod smlouvami máme asi jednu třetinu zaměstnanců. Ostatní jsou na dohodu. Těm dvaceti lidem ale musíme vyplácet mzdy,“ vysvětluje. Ředitel Lyžařského areálu na Zadově doufá, že katastrofu zmírní kompenzace od státu. „Nejsou nijak závratné, náklady to nepokryje, ale alespoň něco. I když za sebou máme Českou unii sportu, stejně bude propad v příjmech obrovský,“ vysvětluje a odhaduje, že pro desítky malých areálů bude letošní sezona likvidační.

Celý zadovský areál je mimo provoz. Sedačková lanovka by sice mohla vozit turisty na kopec, ale Luděk Sáska ví, že by její provoz ještě více prohloubil ztráty letošní zimní sezony. Ani rolby svah neupravují, nemá to smysl. Na sjezdovce jsou jen kopice technického sněhu. „Upravovat budeme až těsně před tím, než nás otevřou,“ plánuje.

A tak se na sjezdovce Kobyla posledních pár víkendů prohánějí sáňkaři. „Zůstávají tam po nich odpadky i rozlámané boby a my to uklízíme,“ konstatuje ředitel LA Zadov. Sáňkaři se po kopci prohánějí zadarmo. LA Zadov proto začal vybírat na Kobyle parkovné. „V té chvíli lidí dost ubylo, platit nechtějí. I když to může být i tím, že sněhu je dost a mohou bobovat za chalupou,“ uvažuje.

I když jsou šumavští vlekaři ve velkých problémech věří, že příští týden by se vleky mohly rozjet. „Před Vánoci jsme si ověřili, že lidé mají roušky nebo šátky na obličeji. My jsme schopní zajistit rozestupy a další nařízení. Všechno fungovalo,“ říká s tím, že lyžaři se podřídí pravidlům, protože chtějí být na čerstvém vzduchu. Záležet ale bude i na tom, zda se třeba pro negativně testované otevřou ubytovací kapacity. Od února začnou jarní prázdniny. Otevřené hotely a penziony by pomohly alespoň snížit ztráty jejich i správců vleků. „Ty areály, které jsou ale závislé na školních zájezdech, to budou mít letos dost těžké. Školní kurzy nebudou,“ zakončuje.