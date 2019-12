Vendula Matějů, mluvčí jihočeských hasičů proto varuje občany, aby v adventním čase zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nenechávali během hoření bez dozoru. „Sfoukněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár,“ uvedla mluvčí jeden z příkladů.

Pokud by však přece jen k požáru došlo, mluvčí jihočeských hasičů popisuje, co v takovém případě dělat: "Pokud přes všechna bezpečnostní opatření k požáru dojde, zachovejte chladnou hlavu. Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky, například. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny)," shrnula.

V žádném případě lidé nemají přeceňovat své síly. "Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit sami za každou cenu. Pokud zjistíte, že požár sami nemůžete uhasit, zavolejte hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112," komentovala mluvčí.