Nové měřiče rychlosti přibyly na hlavním tahu silnice z Vimperka na Strážný. Přesně v obcích Kubova Huť a Horní Vltavice. Silnice totiž obě obce protíná středem a přejít tam silnici je velmi komplikované.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Administrovat úsekové měření bude podle slov starostky Jaroslavy Martanové pro obě obce odbor dopravy Městského úřadu ve Vimperku. „Proto jsme nedávno uzavřeli veřejnoprávní smlouvu, aby naše městská policie mohla z měřičů snímat data,“ upřesnila. Obě obce si radary provozují samy a zároveň budou platit nájem za ně. „My budeme z výnosů kompenzovat obcím nájem radarů a zaplatíme naše náklady. Z toho, co zůstane, uvozovkách čistý zisk, tak se rozdělí. Polovinu si necháme my a polovinu odvedeme jednotlivým obcím,“ vysvětlila Jaroslava Martanová s tím, že město Vimperk má nárok na celou částku zisku, protože jde o přenesený výkon státní správy. „Nám přišlo férové to řešit polovinou,“ zhodnotila.