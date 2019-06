Účastnice měly možnost si doslova osahat velkou spoustu surovin, což je jedna z velkých výhod workshopu. Další výhodou je osobní přístup lektorky, která účastnícím pomůže s výběrem surovin tak, aby se výsledný produkt maximálně přizpůsobil stavu pleti a požadavkům majitelky. To prostě komerční kosmetika neumí. „Workshop je tak skvělou volbou pro všechny, kteří se zajímají o složení kosmetiky, chtějí se seznámit s její výrobou a neváhají se sami do výroby pustit. Díky workshopu si nejen výrobu vyzkoušejí, ale mají možnost se seznámit právě se surovinami, které jsou vhodné právě pro ně. Workshopy se sestavují na míru,“ vysvětlila Michaela Suchá, která je zároveň úspěšnou blogerkou a především v Prachaticích nějakou dobu žila. I když momentálně žije v Tišicích, do Prachatic se stále ráda vrací. O svém přístupu ke kosmetice napsala také knihu Zelená kosmetika. A protože je mezi ženami známá, v Prachaticích uspořádala workshopy hned dva. Oba byly zaplněné okamžitě.

S jejím přístupem na workshopu byly spokojené všechny účastnice. „Líbilo se mi úplně všechno, hlavně výroba séra a balzámu na rty . Těším se, až si produkty, které jsem si vyrobila pod odborným dohledem Míši, doma vyzkouším,“ zhodnotila Valerie Rajnohová. Svoji spokojenost neskrývala ani další z účastnic, Jana Glocová: „Jsem moc ráda, že jsem na workshopu byla. Mám zase mnohem více informací,“ uvedla.

„Určitě to pro mě znamenalo zamyslet se nad tím, jestli za kosmetiku vyhazovat šílené peníze, nebo si během chvíle vyrobit svou bez chemie a za lepší penízky. Bylo by fajn si to zase někdy zopakovat,“ pochvalovala si Adéla Furišová. Stejný názor měla i Jana Kozárková: „Bylo fajn vyrobit si kosmetiku pro konkrétní potřeby každé z nás a taky poznat ingredience, o kterých bych ani nevěděla ze existuji, a k čemu slouží,“ uvedla. „Děkuji za zasvěcení do tajů přírodní kosmetiky! Bylo to velice poučné a doufám v pokračovací workshop! Líbilo se mi hlavně vytvoření produktu přesně na míru,“ řekla Pavlína Kleinová.

Čistící maska

Rozpis na cca 100 ml

5 g hemiskvalanu, 17 g mandlového oleje, 20 g caprylisu,

13 g cetearyl alkoholu, 40 g růžového jílu, 5 g papayové enzymy.

Postup výroby:

Připravte si váhu, misku, metličku a vodní lázeň. Do misky odvažte první 4 suroviny, vložte do vodní lázně a zahřívejte do rozpuštění cetearylu. Poté vyjměte, vmíchejte opatrně odvážený jíl, ponořte do misky s ledovou vodou a míchejte. Nakonec přidejte enzymy a volitelně několik kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje. Přendejte do dózy a máte hotovo.