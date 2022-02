V letošním rozpočtu Prachatičtí počítají s rozšířením okruhu. Druhá etapa má vzniknout nad tou už hotovou a měřit má asi čtyři kilometry. V rozpočtu jsou na jeho stavbu připraveny dva miliony korun.

„Zatím máme v plánu postavit asi deset kilometrů tratí pro bikery,“ řekl při otevírání první části trati prachatický místostarosta Miroslav Lorenc, který má celý projekt na starosti. Při schvalování rozpočtu pro letošní rok pak zastupitelům vysvětlil, že nový okruh začne nad Tankovkou a povede směrem na Dubový vrch. „S tím stávajícím bude propojený,“ upřesnil s tím, že další tři kilometry trati v okolí Dubového vrchu město začne ještě letos připravovat. Se stavbou letošní druhé etapy by se mohlo začít hned zjara a ještě letos by si bikeři mohli dát v horském terénu pořádně do těla.

Nové tratě v lesích financuje město ze svého rozpočtu a peníze uvolňuje částech. Dotace na takové projekty totiž nejsou vypsány. Jednou ale trasy cyklisty možná dovedou až na Libín, kde město plánuje rekonstrukci horského areálu. Zastupitel a pořadatel světových závodů XTerra Michal Piloušek se už loni nechal slyšet, že nesmí chybět propagace tratí a zároveň by singltreky měly mít základní výchozí místo.