Jak uvedl pro Deník Adam Koloušek z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR, uzavírky by měly být zhruba hodinové někdy mezi 10. a 12. hodinou. „O přesných termínech jednotlivých uzavírek budeme informovat,“ doplnil Adam Koloušek. V poslední dob už byla D3 ve stejném úseku uzavřena kvůli odstřelům horniny i kvůli stavbě nového mostu nad dálnicí a demolici starého přemostění. Odstřely horniny se používají v případě, že už nestačí speciální bagr.

Omezení také u Mirotic

Podobné omezení provozu jako u Chotýčan čekalo řidiče už v uplynulých dnech i na druhém hlavním silničním tahu z jihu Čech na Prahu, na dálnici D4 u Mirotic. Tam ale nebyla stanovena objízdná trasa. Takže po dvě noci od 29. listopadu do 1. prosince si řidiči několikrát postáli zhruba čtvrt hodiny, než byly provedeny práce na novém mostu pro komunikaci nižší třídy nad dálnicí.

Dálnice si vyžádala demolici mostu. Podívejte se, jak ho stroje rozebírají

„Starý most byl v červnu odstraněn za tři dny a nyní stavbaři během dvou nocí instalovali betonové nosníky tvořící základ nové mostní konstrukce,“ uvedla Daniela Pedret, tisková mluvčí provádějící společnosti Via Salis. Most bude dokončen v průběhu příštího roku.

Čtrnáct nosníků

Ve čtvrtek ráno tam skončilo omezení provozu spojené s usazením čtrnácti železobetonových nosníků, které ponesou budoucí vozovku.

Podle Daniely Pedret, tiskové mluvčí provádějící firmy Via Salis, počítají stavbaři v celém nově budovaném úseku D4 z Hájů do Mirotic se 40 přemostěními. Mezi nimi třeba i s lávkou pro pěší kvůli bezpečné cestě na autobus nebo ekodukty pro přechod zvěře nad dálnicí.

Stavbě obchvatu Lišova už nic nebrání. Zhotovitel už je vybraný

Stavba chybějící části dálnice D4 na hranici středních a jižních Čech je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury. Stát dálnici při PPP projektu nějaký čas pronajme a stavebník zajistí v tu dobu i údržbu.

Už slouží

Jiný most, kvůli kterému byl v minulých dnech omezen provoz pro změnu na D3, už slouží u Chotýčan na Budějovicku. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR je ocelová konstrukce mostu tvořena čtyřmi nosníky o délce 35,3 metru. Nový most nahradil starší přemostění, je součástí stavby dálniční odpočívky, která má být hotova 16. června 2023.