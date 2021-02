ČTK to ve čtvrtek řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Hana Brožková z kanceláře jihočeského hejtmana potvrdila, že rozhodnutí ve čtvrtek kraj poslal účastníkům řízení.

"Dostali jsme oficiální cestou do datové schránky od krajského úřadu Jihočeského kraje rozhodnutí, že pozemky motocentra jsou vyvlastněné. To znamená, že jsou v majetku státu. Vyvlastnění není krádež nebo odnětí pozemků, je to výkup bez souhlasu majitele, to znamená, že majitelé dostanou za svůj pozemek peníze, které odpovídají znaleckému posudku," řekl Jan Rýdl.

Rozhodnutí, které má 27 stran, nyní ŘSD studuje. Podle Rýdla nelze očekávat, že se začne hned stavět. "Stále ale platí, že v okamžiku, kdy s konečnou platností máme pozemek a stavební povolení, tak nám bude trvat čtyři až pět měsíců, které potřebujeme na stavbu, aby se tam jezdilo plnohodnotnou dálnicí bez jakéhokoli omezení," řekl mluvčí.

Pozemky s motocentrem patří bratrům Bratránkovým. Pavel Bratránek dnes ČTK řekl, že rozhodnutí krajského úřadu mu zatím nepřišlo.

ŘSD požádalo o vyvlastnění předloni. Vlastníkům pozemků navrhlo již dřív neúspěšně odškodnění. Návrh zaslalo jak Bratránkovým, jimž patří pozemky s motocentrem, tak firmám Milan Král a Taartrade. Ministerstvo dopravy zrušilo loni zamítavý verdikt krajského úřadu k žádosti o vyvlastnění, úřad tak musel rozhodnout znovu. ŘSD dříve uvedlo, že navrhlo Bratránkovým odškodnění mezi deseti a 20 miliony Kč. Pavel Bratránek to označil za lež.

Bratránkovi dlouhodobě označují vyvlastnění za nezákonné. Uvádějí, že stát jim zmařil investice, vydal nezákonné stavební povolení a teď odmítá platit škody. "V každém případě budeme volit soudní obranu," řekl loni v prosinci ČTK Pavel Bratránek, který motocentrum provozuje od roku 2000.

Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu motocentra jako stavbu trvalou přes dočasný příjezd ze silnice I/3.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.