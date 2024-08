Po společném překročení hranice do České republiky vede trasa kolem klidných luk do Prášil a podél potoka do Hůrky, kde kdysi stávala sklárna a dodnes je zde k vidění kaple s hrobkou rodiny Abelů. Trasa pak pokračuje k jezeru Laka, kde je přestávka. Skupina pak na kolech stoupá do sedla Polom a k bývalému hradu Debrník. Přes hraniční přechod Ferdinandsthal se trasa vrací do Národního parku Bavorský les. Na kole se kolem Zwieslerwaldhausu a Kreuzstraßlu vrátíte zpět do výchozího bodu.

Podle informací Julie Reihofer z tiskového oddělení Národního parku Bavorský les cyklotrasa měří 45 kilometrů a měří přibližně 1 120 metrů nad mořem, je klasifikována jako středně náročná a trvá přibližně šest hodin. Po cestě nejsou žádné občerstvovací zastávky, proto si s sebou vezměte dostatečné množství svačiny a pití a také zámek na kolo.