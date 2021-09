né zeleně v obci Těšovice a jejich okolí je od letošního léta o dost jednoduší. Obec totiž před několika týdny pořídila sekací traktůrek. S jeho nákupem pomohla dotace z Programu obnovy venkova 2021 Jihočeského kraje. Celkové náklady na pořízení traktůrku byly přes 505 tisíc korun. Dotace od Jihočeského kraje zaplatila ani ne polovinu částky, přesně to bylo 220 tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.