Trasa kolem zámku Kratochvíle, která končí v poli, příští rok dovede cyklisty do Netolic.

Nová cyklostezka by měla vést z Netolic kolem zámku Kratochvíle. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

I přes obavy z koronavirové krize se Netolickým letos daří naplňovat to, co si slíbili při sestavování letošního rozpočtu města. A podle slov Vladimíra Peška, starosty města, by tom příští rok chtěli ještě pokračovat. „V plánu máme dostavbu cyklostezky z Kratochvíle do Netolic,“ řekl Prachatickému deníku starosta Pešek.