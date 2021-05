Následovala kalanetika, kdy zjistila, že cvičení má výborné účinky na tělo. „Ač jsem stále vedla kroužek pro studentky pod TJ Slávia, mohla jsem rozšířit hodiny pro veřejnost,“ dodává.

Náhoda tomu chtěla a cvičitelka Hanka vyrazila s kamarádkou na cvičící dovolenou do Itálie. Psal se rok 2003 a Hanka Šimáková se tam poprvé setkala s power jógou. Zalíbila se jí nejvíc, neváhala a absolvovala kurzy, kde si udělala certifikát pro cvičitelku. Následoval další certifikát pro gravid jógu. Vyplynulo to ze situace. „Holky, které ke mě chodily na power jógu, otěhotněly, a tak jsme cvičily společně dál,“ popisuje a dodává, že na tohle období ráda vzpomíná.

Před pár lety zvolila jen power jógu a prachatické kurzy jsou úplně plné. Tedy v době bez zákazů a omezení. Za posledních pár měsíců stihla se „svýma“ holkama cvičit jen párkrát před Vánoci, kdy omezení polevila. Cvičily sice jen v devíti i s rouškami, ale byly za to rády. „Zájemců je spousta. Chodí holky ve věkové kategorii od patnácti do pětasedmdesáti let,“ uvádí.

Sama cvičitelka trénuje denně. „Musím cvičit a udržovat se v kondici. Jóga je náročná na fyzičku. Cvičím někdy dvacet minut, někdy hodinu. Neustále studuji videa a ležím v knížkách, abych ze cvičení nevyšla,“ popisuje. Týdenní výpadek vinou například nemoci znamená dostat se zpátky do formy. „Po nemoci mi to trvá i tři dny,“ říká.

Hodina s cvičenkami trvá zhruba sedmdesát minut. Za normálních okolností jsou kurzy jógy v Prachaticích každý den. „Proto jsem si vychovala i nástupce. Helenka Klimešová si udělala kurz a střídáme se,“ vysvětluje s tím, že ona sama má čtyři hodiny týdně a kolegyně Helenka vede další tři.

Cvičitelka i její cvičenky se moc těší na uvolnění pravidel. Jóga všem chybí a chybí i víkendové jógové výlety nebo letní jógové pobyty u moře. V posledním roce žádný takový výlet nevyšel, už více než rok termíny skupina posouvá a věří, že letos už se nějaký povede.

Hanka Šimáková má největší radost z toho, že její cvičenky u jógy vydrží. „Nedáváme si nohy za hlavu, ale cvičíme lehčí pozice a já vidím pokroky, to mě moc těší,“ vypráví a tím, že se nikdy nestane, že by skupina nepřijala nového člena a mnohdy to bývají i chlapi. Každá hodina je jiná a je připravena pro cvičenky, které na nich budou. Když je na hodině začátečník, zbytek skupiny se umí přizpůsobit.

Pokud koronavirus dovolí chystá i letos v létě cvičení venku. „Zkoušeli jsme to loni na Parkáně, aby se nás mohlo sejít víc. Bylo to úžasné,“ říká s tím, že chystá i mokrou variantu v tělocvičně.

Jóga nejen prospěje tělu, ale hlavně zklidní na duši. „Člověk má větší nadhled, nejsem tolik impulzivní,“ odpovídá na otázku, co jí samotné jóga dala a se smíchem dodává: „Naučila jsem se dívat na svět pozitivně, ale teď už jsou ty zákazy dlouhé a musím říct, že mám všeho plné zuby.“ Nejen Hance Šimákové chybí kontakt s lidmi. „Těším se, až se u cvičení sejdeme,“ uzavírá.