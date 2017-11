Čtyři aleje jdou do boje o hlasy

Prachatice – Známý český spisovatel Michal Viewegh zavítal po čase do Prachatic. Pozvala ho Městská knihovna v Prachaticích do Čajovny U Hrušky, aby Prachatičákům přiblížil nejen to, kde bere náměty na své knihy, ale hlavně, aby o svých knihách povyprávěl.