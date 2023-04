U příležitosti narození známého dánského pohádkáře H. Ch. Andersena se v České republice koná již od roku 2000 Noc s Andersenem. Noc plnou dobrodružství prožilo v Městské knihovně Prachatice patnáct malých čtenářů, účastníků pololetní hry Toulavé knížky a jejich kamarádů.

Prachatická Noc s Andersenem byla pro děti tajemná, letos ji provázely příběhy Rychlých šípů. | Foto: Lucie Jiraňová

"Program letošního ročníku byl tematicky zaměřen na Rychlé šípy, neboť od prvního vydání těchto příběhů o partě dobrých přátel letos uplyne již 85 let," vysvětlila knihovnice Lucie Jiraňová, která s dětmi noc knihovně strávila.

Večer v prachatické knihovně zahájil spisovatel David Jan Žák, který děti seznámil se svoji nejnovější knihou Tleskač. Malým dětským čtenářům povyprávěl o své lásce ke skautingu, samozřejmě také k Rychlým šípům a dalším knihám Jaroslava Foglara. Jenže během povídání se venku setmělo a na účastníky Noci s Andersenem čekala noční hra v temných Prachaticích. Město totiž v noci tak trochu připomíná tajemné uličky knižních Stínadel. "Úkolem při nočních toulkách bylo vyluštit pět částí šifrovaného vzkazu, který jim napověděl, kde v knihovně na ně čeká malá truhlička s pokladem," popsala noční hru Lucie Jiraňová.

Aby nebylo tajemna málo, ještě před uložením ke spánku čekala na odvážné knihovnické nocležníky noční prohlídka temné knihovny v pyžamkách. "Cestu knihovnou nám ukazoval jen svit baterky a různá zákoutí knihovny vypadala v tomto světle úplně jinak, než za dne," komentovala noční procházku mezi knížkami Lucie Jiraňová. Po tak trochu strašidelné procházce už se děti uložily do svých spacáčků, vzaly si do rukou knížku a užily si krásné usínání. Protože co může být krásnějšího, než spánek mezi knihami a ještě ve společnosti kamarádů, kteří jsou všichni moc fajn, stejně jako byli dobří kamarádi v partě Rychlých šípů.