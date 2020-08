A to nejen klienti či pacienti, ale omezení se týká také návštěv od rodinných příslušníků. Co je nutné dodržovat přinášíme v přehledu, který vypracovala Hanka Rabenhauptová z kanceláře starosty města Prachatice.

DOMOV SENIORŮ MISTRA KŘIŠŤANA V PRACHATICÍCH

- Od úterý 28. 7. 2020 jsou návštěvy v Domově seniorů Mistra Křišťana Prachatice zakázány. Z důvodu zákazu návštěv v domově seniorů obnovili způsob předání nákupů blízké a příbuzné, a to v režimu pondělí - středa - pátek, vždy od 12 hodin do 15 hodin.

- Nákup je nutné označit jménem a vložit do připraveného nákupního košíku před hlavním vchodem do domova seniorů (parkoviště). Vstup zahradou nebude veřejnosti umožněn, protože zahrada zůstává přístupná uživatelům.

HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA PRACHATICE

- Od 8. srpna jsou návštěvy u pacientů omezeny takto - pouze ÚTERÝ, PÁTEK, NEDĚLE - v čase od 13.30 až 17 hodin - max. 2 osoby za den u jednoho pacienta, pouze nejbližší příbuzní - vstup pouze s rouškou, desinfekce rukou a měření teploty.

- Návštěva u pacienta prokáže či písemně čestně prohlásí, že není v karanténě nařízené lékařem.

- Neměla fyzický kontakt s pacientem COVID-19 či nepobývala v uzavřeném prostoru s pacientem COVID-19.

- Nemá teplotu nad 37°C.

- Nemá nově kašel či zhoršené projevy chronického kašle.

- Nemá nově dušnost či zhoršené projevy chronické dušnosti.

- Nemá nově zhoršený/ztracený čich nebo chuť.

- Není si vědoma jiných příznaků virového onemocnění (např. průjem bez teplot aj.)

- Je-li to možné, návštěvy, nechť probíhají na terase či v parku v bezpečné vzdálenosti od ostatních a všechny návštěvy si při vstupu do budovy důkladně vydesinfikují ruce. Opatření trvá do odvolání, sledujte prosím naše fb a webové stránky. Děkujeme za trpělivost a pochopení!“

SENIOR HOUSE EDEN PRACHATICE

- Zařízení od 27. července znovu obnovilo krizová opatření, a to především ÚPLNÝ ZÁKAZ NÁVŠTĚV a ZÁKAZ VSTUPU do budovy všem osobám mimo pracovníků SHE.

DOMOV MATKY VOJTĚCHY PRACHATICE

- Zařízení je pro návštěvy do odvolání UZAVŘENO. Informace na telefonním čísle 388 310 231.

NEMOCNICE PRACHATICE

- Zákaz návštěv v Nemocnici Prachatice a.s. platí od 28. července 2020. Zákaz návštěv je vyhlášen do odvolání. Výjimku může udělit primář příslušného oddělení ve velmi závažných a osobních důvodech. Provoz nemocnice nebude nijak omezen.

- Všechna lůžka i ambulance budou v normálním či prázdninovém provozu. Termíny plánovaných operací platí a nemění se.

- Pro personál, pacienty a návštěvníky nemocnice platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách nemocnice. Přítomnost otce u porodu je i nadále možná při dodržení platných hygienických opatření.