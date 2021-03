Comett nebo STTRANS vás už nesveze. Kraj vybral autobusové dopravce

Jihočeský kraj na základě výběrového řízení vybral dopravní společnosti, které budou od června příštího roku na následujících deset let, tedy do června roku 2032 zajišťovat osobní dopravu na jihu Čech. Zaplatí jim za to 7,5 miliardy. Jaké změny čekají na cestující?

Ilustrační foto táborský dopravce Comett Plus. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

O rozhodnutí rady kraje informoval náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Dle jeho slov si služby veřejné dopravy v sedmi jihočeských okresech rozdělí tři autobusové společnosti, o jejichž výběru rozhodlo výběrového řízení. „Na Českobudějovicku to bude společnost GW BUS, na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Písecku, Prachaticku a Strakonicku ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a na Táborsku BusLine,“ vyjmenoval jednotlivé dopravce. Velká konkurence Podle Kráka se přepravci smluvně zavázali, že ročně najedou 20,8 milionu kilometrů. Na Českobudějovicku 3,8 milionu, na Českokrumlovsku 2,6 milionu, na Jindřichohradecku 3,7 milionu, na Písecku 2,4 milionu, na Prachaticku 2,6 milionu, na Strakonicku 2,6 milionu a na Táborsku 3,1 milionu kilometrů. „Vycházeli jsme při tom z toho, že uvedené společnosti musejí vždy během 12 měsíců ujet plus 30 až mínus 20 procent toho, co předepisoval jízdní řád v období 2021 až 2022,“ zdůraznil Krák. Chcete si zahrát v nových dílech Policie Modrava? Máte šanci Přečíst článek › Do výběrového řízení na zajištění veřejné linkové dopravy od června 2022 do června 2032 se přihlásilo 32 uchazečů. „Otevírání nabídek, které nám byly zasílány elektronicky, se uskutečnilo 15. května loňského roku,“ řekl náměstek pro dopravu. Změny čeká Táborsko, Jindřichohradecko a Strakonicko V konkurenci tak neobstály stávající společnosti, na Táborsku Comett plus, Jindřichohradecku ČSAD Jindřichův Hradec, Strakonicku ČSAD STTRANS a v Dačicích Štefl Tour. GW Bus zůstává na svém obsluhovaném území, ČSAD Autobusy si polepší o území Strakonicka a Jindřichohradecka. Novým dopravcem na Táborsku bude BusLine. Jak zmínil za strakonického dopravce ČSAD STTRANS ředitel Vladimír Warisch, výběrové řízení bylo vyhlášeno v červnu 2019. „My jsme do výběrového řízení nabídli cenu, která by dle našeho názoru udržela standard linkové dopravy na Strakonicku. Bohužel tato cena nebyla nejnižší,“ okomentoval stručně. Karel Poborský kandiduje na post šéfa fotbalu. Co na to Jihočeši? Přečíst článek › ČSAD STTRANS dosud provozuje 36 pravidelných autobusových linek, z toho 2 dálkové. Ve vozovém parku společnosti je 50 autobusů. Pravidelná doprava zajišťuje přes 500 spojů po území Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Řidiči autobusů ročně najedou cca 2,5 milionu kilometrů. Společnost také provozuje autobusové nádraží ve Strakonicích a v Blatné s informačními kancelářemi napojenými na celostátní informační systém ABUS. Nechtějí se vyjadřovat před podpisem smluv Nastalou situaci nechtějí konkrétně komentovat z vedení společnosti ČSAD Jindřichův Hradec, ani přes opakované prosby se Deníku nedostalo širšího vyjádření. „V současné době nejsou podepsané smlouvy s potencionálním novým dopravcem, proto na vaše dotazy nedokážeme odpovědět,“ uvedla referentka personálního oddělení Edita Veselka Palkovičová ze skupiny ICOM Transport. Podobně se vyjádřil i stávající dopravce z Táborska. Informace o změnách dopravce je podle Aleše Melicha z divize autobusové dopravy společnosti Comett Plus stále čerstvá a v řešení budoucnosti. Tento dopravce nemá pouze autobusovou dopravu, zabývá se také nákladní dopravou, nepravidelnou přepravnou osob, vede cestovní kancelář či MHD. „Jako firma nekončíme, to je relevantní dotaz. Máme zázemí, jiné provozy,“ podotkl Melich. V současné době analyzují nastalou situaci. „Následně, po podepsání nových smluv s novými dopravci, učiníme případné vyjádření,“ řekl Aleš Melich. Do Tábora se těší Na Táborsku od příštího roku začnou jezdit autobusy skupiny BusLine. Jak sdělila pověřená vedoucí společnosti Vladimíra Vyhnisová, úspěchu ve výběrovém řízení si velmi váží. „Tato oblast pro nás znamená rozšíření stávajících závazků o cca 3,1 milionu kilometrů ročně. Budeme ji pokrývat 58 kmenovými autobusy. V tuto chvíli to vypadá, že bychom měli zhruba 60 procent požadovaného vozového parku pořídit zcela nově,“ odhadla, že půjde o nákup asi 35 autobusů. Co se týká pracovníků a řidičů, předpokládá, že zachovají stávající místa. „Budeme usilovat o převzetí zaměstnanců stávajících dopravců. Chceme jim nabídnout pracovní místa v našem kolektivu,“ sdělila Vyhnisová. Dle jejích slov mají v oboru dobré renomé a propracovanou HR politiku, takže předpokládá ochotu zaměstnanců současných dopravců ucházet se o práci v jejich společnosti. „Nebráníme se ani výchově nových řidičů. Pro zajímavost v současné době organizujeme pro naše pracovníky po celé republice pojízdný COVID TEST BUS pro testování na přítomnost Covid-19, protože specificky v naší branži je pravidelné testování lidí celkem logistický krok,“ podotkla ředitelka společnosti. O antigenní testy je vyšší zájem. Jihočeši čekají i tři týdny Přečíst článek › V Královéhradeckém kraji od neděle zdarma distribuují také respirátory i mezi cestující. „Nakoupili jsme jich na sto tisíc, abychom zabezpečili maximální ochranu našich pracovníků i pasažérů,“ vyčíslila. BOX: Skupina BusLine patří do první pětky společností zajišťujících městskou hromadnou dopravu či příměstskou autobusovou dopravu v ČR. Původně působila v Libereckém kraji, v minulých letech však rozšířila svou působnost na celé území České republiky, od letošního března obsluhuje tři oblasti Královéhradeckého kraje a uspěla i v desetiletých tendrech v krajích Pardubickém a Jihočeském. Skupina BusLine zaměstnává k datu poslední konsolidované uzávěrky 781 zaměstnanců a na jejích linkách po celé České republice jezdí na pět set autobusů. Rozšíří o Strakonicko a Jindřichohradecko Opatrný ve vyjádření byl i generální ředitel společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice Vladimír Homola, přestože jeho společnost nyní bude obsluhovat větší území rozšířené o Strakonicko a Jindřichohradecko. „Úspěch ve výběrovém řízení nás těší, ale celý složitý a náročný proces skončí až podpisem nových smluv. A to nás teprve čeká,“ uvedl. Společnost podnikající pod značkou Busem, zajišťuje téměř výhradně veřejnou linkovou autobusovou dopravu. „Věřím, že zákazníci, stejně jako zadavatel, budou i nadále s našimi službami spokojeni. Dlouhodobě totiž investujeme do rozvoje moderních dopravních prostředků a technologií, informačních či odbavovacích systémů, které dopravu zefektivňují,“ řekl, že v tom hodlají pokračovat i v lokalitách, kde budou mít nové provozy. Muže ve Žďáru zavalil výkop. Vyprošťování trvalo dvě a půl hodiny Přečíst článek › „S novými linkami zde budeme chtít převzít i řidiče či dispečery a nabídneme jim uplatnění za odpovídajících podmínek. Mimochodem, fluktuace našich kmenových zaměstnanců je prakticky nulová,“ podotkl Vladimír Homola s tím, že rozšíření dopravních služeb na další okresy umožní společnosti rozmělnit fixní náklady a nabídnout nižší cenu při zachování kvalitních a profesionálních služeb.