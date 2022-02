„Slyšeli jste to hřmění ve 20.53 hodin?“ Ptala se například jedna z uživatelek facebooku. A další reakce na sebe nenechaly dlouho čekat: „Na Máji též, ale k bouřce bych to nepřiřadila…V Nových je to také slyšet… Slyšela a přišlo mi to divný… Slyšíme už několik dní(Vrábče). Vojáci mají nejspíš cvičení v Boleticích… A není to třeba z Lomů u Srnína?… Nahoře v Adamově taky slyšeno…. Krumlov, tam taky bylo slyšet. U vrábče také, Dolní Třebonín hlasité rány.“ Podobné to bylo ve Vlašimi, Dubném, Temelíně či v Kosově na Českokrumlovsku.