Během soboty přibylo na jihu Čech více přes 700 nakažených covidem-19. Ve srovnání s předchozím víkendem je to o 500 méně při srovnatelném počtu prověřených vzorků. VÍCE ZDE

V neděli to pak bylo sice o 79 více než před týdnem, ale při mnohem vyšším počtu otestovaných. I tak ale kraj v těchto dnech podle hygieniků patří v relativních číslech mezi regiony s největší dynamikou nárůstu nových případů. VÍCE ZDE

Téhož dne odpoledne se na jihu Čech opět protestovalo proti vládním opatřením, tenotkrát na českobudějovickém náměstí. Akce se podle policie zúčastnilo kolem šedesáti lidí a proběhla klidně. VÍCE ZDE

V sobotu 20. března uplynulo 30 let ode dne, kdy bylo rozhodnuto o vzniku Národního parku Šumava. O tom, jakými změnami území, které zasahuje i do Jihočeského kraje, prošlo a co v rámci oslav chystá jeho správa, se dočtete ZDE.

Fara ve SkočicíchZdroj: Deník/Jana Urbanová

Po více než 70 letech otevřela v sobotu obec zazděnou místnost na faře ve Skočicích na Strakonicku. I když nález možná mnohé zklamal, během přenosu na YouTube se vybralo dalších 20 tisíc korun na rekonstrukci tohoto památkově chráněného objektu z 18. století. VÍCE ZDE

Ponorem do chladné vody ukončila budějovická skupina Promrzlé pyjavice otužileckou sezonu. Akcí Nebuďme chladní přispěla už popáté místnímu Centru Bazalka. Na fotografie se můžete podívat ZDE

Ani ve čtvrtém vzájemném ligovém zápasu proti Spartě Praha po svém návratu do Fortuna ligy nevyšli naprázdno fotbalisté českobudějovického Dynama. Tentokrát utkání přineslo bezbrankovou remízu, i když Jihočeši měli ke vstřelení gólu hodně blízko. VÍCE ZDE

Mládě krokodýla čelnatého v ZOO Na HrádečkuZdroj: ZOO Na Hrádečku

Zoologické zahrady na jihu Čech jsou sice zavřené, ale život se v nich nezastavil. S novými přírůstky jsme vás seznámili ZDE.

Na stránkách Deníku jsme také představili nejnovější jihočeská miminka. VÍCE ZDE