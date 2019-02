Prachaticko – Co přinesl poslední týden na stránkách Prachatického deníku?

Požár bývalé ubytovny ve Lhenicích | Foto: Štěpán Jaroš

Pondělí

Semafory z mostu přes Zlatý potok u Hracholusk sice nezmizely, přesto tu na řidiče čekala změna. Jedna polovina mostu je sice hotová, semafory ale nyní řídí provoz po druhé straně vozovky. Definitivně by měl být most opravený a zprůjezdněný až 13. listopadu.

Deník: Už aby to bylo. Ani pak ale řidiči mít klid nebudou, v plánu jsou totiž opravy dalších dvou mostů na trase u Netolic.

Úterý

O záměrech českobudějovické firmy Bohemia Property, s. r. o., s ubytovnou v bývalém areálu zemědělského družstva ve Lhenicích mohli až do včerejška obyvatelé městečka pouze spekulovat. Vlastník objektu, který o víkendu lehl popelem, potvrdil, že sem chtěl ubytovat Romy. „Nikdy jsem to Lhenickým neřekl, ale je to tak," uvedl.

Deník: Proč asi? Podobné „podnikání" se logicky do světa zrovna netroubí. Není divu, že se k němu Lheničtí stavějí s obavami a radostí neskáčou do výšky. Zvlášť, když se jich na jejich názor nikdo neptá.

Středa

Případ postřelené fenky drsnosrstého jezevčíka v Prachaticích, která den po postřelení na způsobená vnitřní zranění uhynula, vyvolal u veřejnosti velkou odezvu. Policisté začínají prověřovat informace, které jim na základě výzvy poskytuje veřejnost.

Deník: Těžko říci, zda se lidi ozývají kvůli odměně, nebo ze strachu, aby si střelec příště nevybral jiný živý cíl. Ať tak, nebo tak, pokud se ho policistům díky tomu podaří dopadnout, bude to jen dobře.

Čtvrtek

O příčinách požáru bývalé ubytovny v areálu bývalého zemědělského družstva ve Lhenicích mohou Lheničtí stále jen spekulovat. Věří ale, že nešlo o žhářství a už vůbec nechtějí slyšet nic tom, že by to mohl být někdo z místních. Vlastník shořelého objektu se přes to všechno nehodlá svého záměru vzdát. Romy prý nastěhuje do stavebních buněk.

Deník: Nezbývá, než čekat, jak dopadne policejní vyšetřování. A také na verdikt stavebního úřadu, zda záměr s buňkami je v souladu se zákonem i územním plánem. Rozhořet se tak kromě ohně může i spor o paragrafy. Že to bude i do jisté míry válka pevných nervů, je více než jisté.

Pátek

Hřiště v Rumpálově ulici v Prachaticích je téměř hotové, včera na něm řemeslníci montovali mantinely. A možná z toho pramení obavy některých obyvatel, že místo dětí se po hřišti budou prohánět hráči hokejbalu.

Deník: Jako víceúčelové má nové hřiště sloužit především pro děti ze Základní školy ve Vodňanské ulici. A jestli se po škole budou po ploše prohánět i kluci s hokejkami, proč ne.

Sobota

Je za námi první den předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Možnost zvolit toho svého zástupce mají lidé i dnes. Úderem 14. hodiny se ale volební místnosti uzavřou.

Deník: Kdo to nakonec vyhraje, jisté není. Na sto procent ale všichni spokojeni ani tentokrát nebudou.