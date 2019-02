Prachaticko – Každý víkend přinášíme krátký souhrn nejdůležitějších událostí a zajímavostí uveřejněných v Prachatickém deníku.

Husinecká přehrada má v současné době vody málo. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Pondělí

I kdyby se Prachatičtí hodně snažili a trávu sekali ostošest, zaplnit nově otevřenou kompostárnu do její celkové kapacity by se jim nejspíše nepodařilo. Kompostárna je totiž stavěná na roční kapacitu 3200 tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu, převážně tedy odpadu z údržby zeleně. Podle Rostislava Eichnera, jednatele Technických služeb Města Prachatice, které budou novou kompostárnu a sběrný dvůr provozovat, totiž Prachatičtí vyprodukují zhruba polovinu dané kapacity.

Deník: Dobrá věc se podařila a nutno říci díky všem, kteří se na ní podíleli. A těm, kteří si uvědomí, že odpad ze zahrádek a zahrad poslouží lépe v kompostárně, než na hromadě u lesa.

Úterý

Povodí horní Blanice je tak říkajíc na suchu. Minimum srážek, lépe řečeno prakticky žádné, a minimální přítok donutily koncem minulého týdne vodohospodáře snížit i tak minimální odtok vody z husinecké přehrady. Podle dispečerského grafu by mělo odtékat minimálně 650 vteřinových litrů, aktuálně ale husinecká přehrada vypouští o více než dvě stě vteřinových litrů méně. Přítok do přehrady je na stavu označovaném jako sucho. Prachatickému deníku to potvrdil Petr Hovorka, dispečer Povodí Vltava, závod Horní Vltava.

Deník: Nad letošním suchem už si posteskl kde kdo. Sluníčko už bylo proklínáno, déšť přivoláván. Tak schválně, jak dlouho to velebení deště vydrží, než budeme pro změnu přivolávat teplo.

Středa

Když před dvěma roky otevírala Základní škola v Národní ulici v Prachaticích první montessori třídu, nebylo vůbec jasné, zda se ji podaří udržet, zda bude zájem ze strany rodičů o jiný způsob základního vzdělávání. Nyní už je jasné, že rodiče zájem mají a montessori výuce přišli na chuť. V úterý bylo totiž slavnostně přivítáno mimo jiné i čtrnáct prvňáčků v pořadí již druhé montessori třídě. V základní škole jsou tak letos dohromady tři třídy prvňáčků.

Deník: Jak je již v lidské povaze, všechno nové buď láká nebo, často z neznalosti, odpuzuje. Je dobře, že si ve městě mohou rodiče vybrat, jak se budou jejich děti učit. Teď jen držet palce, aby se třídy udržely i v budoucnu.

Čtvrtek

Druhý ročník charitativního Kabelkového veletrhu předčil očekávání. Na šikovné děti se vybralo přes 240 tisíc korun.

Deník: Díky. Díky těm, kteří přispěli, těm, kteří se na veletrh vypravili a pomohou tak tam, kde se nedostává, těm, kteří to sami ovlivnit neumí. Díky, milí čtenáři a čtenářky.

Pátek

Druhým dnem slouží obyvatelům Prachatic a jeho osad nový sběrný dvůr a první bioodpad už lidé přivážejí i do kontejnerů určených pro budoucí zpracování v kompostárně. Na nové a lepší podmínky si podle slov jednatele technických služeb města Prachatice Rostislava Eichnera lidé zvykají velmi rychle a nešetří přitom chválou.

Deník: Tak zatím za jedna, Prachatičtí. Jen tak dál a větší kapky.

Sobota

Více než čtyři stovky stromů ve třech alejích prohlédli a zhodnotili jejich zdravotní stav ve Vimperku. Zhruba polovinu z nich ošetří, nicméně se nevyhnou ani kácení stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu, nebo se jedná o náletové dřeviny, které do alejí nepatří.

Deník: Když se Prachatičtí podívají kolem sebe, mohou Vimperákům jen závidět.