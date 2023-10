Chátrající domy nebo továrny v centru? Děravé silnice, zanedbané nebo špinavé zastávky, cyklostezky končící v poli? Nebo lokality, které přitahují bezdomovce a narkomany, a jiná nebezpečná místa? Podělte se o své tipy na tři ostudy Prachaticka.

Dům čp. 181. | Foto: Deník/ Leona Fröhlichová

Top 3 ostudná místa Prachaticka zveřejníme v Deníku Extra v sobotu 11. listopadu a přinesme k nim také informace, co se s nimi bude dál dělat. Vy své tipy, včetně fotografií, můžete posílat do 22. října, a to prostřednictvím webové adresy redakce.prachaticky@denik.cz anebo prostřednictvím Messengeru našeho facebookového profilu (ZDE).

