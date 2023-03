Kolem šedesáti zastávek na svých dvou trasách má už dávno v hlavě, stejně jako jména svých stálých zákaznic a zákazníků. „Z devadesáti procent to jsou senioři, kteří si nakoupit nedojedou. Mladší si zajedou do supermarketu. Těm cenově konkurovat nedokážu. A v létě chodí často nakoupit i lufťáci,“ popisuje na návsi v Mutné, malé vísce vzdálené čtyři kilometry od Slavonic, která patří pod nedaleký Cizkrajov. „O prodejnu byl velký zájem i za covidu, kdy mi lidé posílali objednávky třeba přes facebook nebo přes whatsapp a já pak nákupy nechával na smluveném místě.“

Než si pořídil obchůdek na kolech, začínal s jedním kamenným ve Chvalkovicích. „Pak mě převálcovaly supermarkety, už jsem se neuživil. A tak mě napadla pojízdná prodejna,“ vzpomíná Bohumil Pidrman. „Ještě pamatuji doby, kdy byl krámek i na té nejmenší vesnici. Postupně se rušily a nahrazovaly je právě pojízdné prodejny.“

Dotace pomůže pojízdné prodejně zaplatit naftu

Začátky prý byly krušné. „Nebylo to tak jednoduché, jak jsem si představoval. Šlo hlavně o to vydržet, a to se mi podařilo,“ zamýšlí se prodejce, který se v začátcích kromě ježdění živil i dalšími aktivitami, například sběrem léčivých rostlin. „Krom toho jsme s prodejnami v jednu chvíli jezdili tři, to byla velká konkurence. Ti dva to ale neudrželi a od té doby jezdím jen já.“

A co všechno nabízí? Dodávka připomíná malou prodejnu tradičního smíšeného zboží. „Mám dačický chleba, slavonické a jemnické rohlíky, sladké pečivo, ovoce a zeleninu, různé trvanlivé potraviny, sladkosti, základní drogerii, krmení pro zvířata, pivo,“ vyjmenovává několik položek z mnohem bohatšího sortimentu. „Například rohlík u mě stojí čtyři koruny, chleba 59 korun, přímo na pekárně ho mají za 55.“ V poslední době musel zdražovat, stejně jako všichni ostatní. „Kvůli dražší naftě to ale nebylo, na tu dostávám dotace od obcí, do kterých jezdím. Spíš zdražují dodavatelé, a tak já musím taky.“

Ježdění po vesnicích mu ani po více než dvaceti letech nepřijde nezáživné. „Rád pracuji mezi lidmi, pořád mě to baví. Ale není to žádná sranda, hlavně v zimě. A obzvlášť na silnicích bez zimní údržby. Co všechno jsem zažil s Avií, to by bylo na román,“ uzavírá se smíchem muž, který ročně najezdí kolem padesáti tisíc kilometrů.