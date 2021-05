Jasné ne řekli v pondělí večer vimperští zastupitelé na možnost koupit od soukromého majitele kulturní dům Cihelna. Šestnáct z nich pro koupi ruku nezvedlo. Je to pro ně příliš velké sousto. Majitel objektu, Milan Straka, chce za Cihelnu 27,506 tisíc korun.

Kulturní dům Cihelna ve Vimperku je na prodej. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

„Cena je pro nás nepřijatelná. Znalecký posudek, který jsme si nechali udělat, je 17,3 milionu korun,“ řekla vimperská starostka Jaroslava Martanová jeden z důvodů, proč město objekt nekoupilo. Místostarosta Zdeněk Kuncl upřesnil, že investice do objektu, aby město mohlo sál využívat ke kulturním akcím a ten odpovídal současným standardům, by město stály dalších zhruba 40 milionů korun. „Koupit bychom museli kompletní vybavení a zázemí pro účinkující, vzduchotechnika je původní a jedno křídlo je nefunkční, kotle na vytápění jsou také původní, do střechy zatéká, vyměnit se musejí prosklené plochy. Následný provoz by nás vyšel na další čtyři miliony korun,“ popsala Jaroslava Martanová. Zmínila, že by zastupitelé koupi zvažovali ve chvíli, kdy by cena spadla pod patnáct milionů korun.