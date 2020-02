/ANKETA/ Vimperští začnou opravovat silnice ve městě. Ale jinde, než původně plánovali. Jako první se snad už v dubnu pustí do rekonstrukce ulice Čelakovského.

Křižovatka Na Fišerce a ulice 1. máje. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Vyjde na zhruba deset milionů korun a provoz tam se na půl roku zastaví. Není se co divit, podle radnice i obyvatel jde o nejhorší silnici ve městě, oprava se bude týkat i sítí pod zemí a veřejného osvětlení. To se to bude Vimperským s první podzimní plískanicí šlapat bez výmolů a pod novými lampami. Původně chtěli Vimperští zahájit letošní opravy ve městě v ulici 1. máje. Jenže dokumentace k projektu není úplně podle představ Jihočeského kraje. Chyby v projektu a dokumentaci i stopka od krajského úřadu teď přidělala vrásky na čele vedení města. To proto musí znovu k jednacímu stolu s projektanty a doufá, že se najde rychlé řešení, které se krajským úředníkům zalíbí, stavební povolení nakonec vydají a ještě letos se s opravou začne.Podle všeho sice zdržení bude, ale nemuselo by být dlouhé. V dokumentaci totiž chybí třeba upřesnit správné šíře chodníků v ulici tak, aby byly v souladu s platnými předpisy. Chyba, která se vloudila, s největší pravděpodobností půjde napravit a Krajský úřad v Českých Budějovicích na stavbu kývne. Už vybraná dodavatelská firma snad také vyčká a práce zahájí o něco později než plánovala.