Možná, že se sami ptáte, proč zrovna tato informace. Jednoduše proto, Abyste věděli, co letopočet 1379 znamená na štítu objektu Pivovaru Prachatice.

Ale je zde ještě jedno datum – 2015. „V tom roce se po téměř 70 letech začalo opět v Prachaticích vařit pivo,“ říká jeden ze čtyř společníků Pivovaru Prachatice Ján Lahkovič. Činnost prachatického pivovaru ukončili komunisté v roce 1949.

Pokud je moje informace správná, vy nejste první majitelé tohoto pivovaru.

To je pravda. Tento pivovar založili dva sládkové Martin Hrubeš a Adam Piloušek. My jsme vařili s kamarádem pivo v Českých Budějovicích a vozili ho do naší hospody v Prachaticích. Na podzim 2018 jsme pak koupili Pivovar Prachatice.

Jak je to tedy s vaší pivovarskou minulostí?

S kamarádem jsme začali vařit pivo v roce 2012 u mě na chalupě. Jezdili jsme hodně na kole a navštěvovali malé pivovary. To nám učarovalo, takže jsme absolvovali školení v Pasově a pustili se do vaření piva. Začátky byly opravdu hodně amatérské. Pak jsme si v Prachaticích pronajali hospodu, kde jsme chtěli mít svoje pivo. Kamarádovo bratranec má v Krajinské v Českých Budějovicích malý pivovar, kde jsme začali vařit naše pivo.

Vy máte nějaké potravinářské vzdělání?

To vůbec ne. Zhruba 35 let jsem pracoval v managementu České pošty. V roce 2019 jsem dal výpověď a věnuji se výrobě piva.

A sotva jste se začal věnovat věření piva a spřádal podnikatelskou budoucnost, přišel covid…

To je pravda. Sáhli jsme si na dno, bylo to zlé období. Byly sice nějaké kompenzace od vlády, ale pomohlo nám zřízení okénka a podpora našich zákazníků. V nějakém omezeném množství jsme vařili pivo pořád, protože naši odběratelé ho brali i v covidu.

Komu je váš pivovar určený?

Máme svoje příznivce tady v Prachaticích, v sezoně chodí hodně turistů.

Kolik druhů piv vaříte a kolik máte zaměstnanců?

Na čepu mám téměř pořád pět druhý, celkově vaříme osm druhů piva. Máme 10 zaměstnanců, protože ještě provozujeme restauraci a penzion.

Jak byste charakterizoval pivo, které tady vaříte?

V našem pivovaru vaříme piva plzeňského typu i piva různých světových stylů. Ty jsou určeny historickými podmínkami. To jest použitím surovin (chmelů, sladů, vody a dalších) a typu kvašení (spodní, svrchní – kdy kvašení a následné zrání piva se rozlišuje odlišnými teplotami). Při výrobě klademe velký důraz na hořkost, která je typickým znakem piv z prachatického pivovaru. Pivo neprochází pasterizací ani filtrací. Pro výrobu piva používáme vodu z Černé hory nad Prachaticemi Ve dvacátých letech 20. století byly vybudovány v okolí Prachatic jímací nádrže na tuto vodu, kterou již dále neupravujeme.

Můžete prozradit váš roční výstav?

V současné době se pohybuje mezi 650 až 800 hektolitry.

- Pro výrobu ležáků používá Pivovar Prachatice plzeňský humnový slad z vyhlášené sladovny Ferdinand v Benešově.

- Chmel dováží ze Žatce. Hlavním zástupcem těchto chmelů je Žatecký poloraný červeňák. Dále využívá, který vyrostl na stráních Škarezu v prachatickém regionu. Pro pivní speciály se nebojí využít chmely i z jiných kontinentů – USA a Austrálie.