Chtějí zdržet turisty

Vimperk – Vlastní muzeum, tedy místo, kde by se mohli pochlubit svým městem, by rádi v budoucnu měli Vimperští. Potvrdil to Zdeněk Kuncl, místostarosta města. I když jde v tuto chvíli jen o vizi, přeci jen má nějaké jasné obrysy.

Vimperk. Ilustrační foto | Foto: Deník / Leona Fröhlichová

„Nemáme v podstatě jak turisty udržet ve městě ve chvíli, kdy třeba prší. Podívají se do zámku, ale my nemáme nic krytého, kam by turista ve městě šel,“ vysvětlil. Jak doplnila Jaroslava Martanová, starostka města, rozhodně nejde o to, že by chtěli konkurovat zámeckému muzeu. „Když jsme o tom diskutovali, tak bychom jej rádi věnovali lidem, kteří ve městě žili. Jejich příběhům. Především pak těm, kteří se nějakým způsobem zasloužili o zvuk města a jsou významnými osobnostmi,“ poznamenala Jaroslava Martanová. Využít by Vimperští chtěli i toho, že ve městě působí Šumavský spolek, který se o lidi, kteří ve městě žili, zajímá. V tuto chvíli je ale záměr spíše v hlavě. „Rádi bychom získali nějaké domy pod náměstím, ale uvidíme, jestli nám to vyjde. Hledáme tedy větší prostor, kde bychom mohli i vystavovat, galerie jako taková nám totiž také chybí,“ doplnila Jaroslava Martanová.

Autor: Leona Fröhlichová