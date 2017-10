Chtějí vidět zase dál, přidají kamery

Prachaticko - Dvaadvacet kamer na čtrnácti místech sleduje pořádek ve městě ve Vimperku.

V Prachaticích je pak využíváno kamer čtrnáct. „Naposledy jsme kamerový systém rozšiřovali do bývalých kasáren,“ uvedl Ivo Novotný, ředitel Městské policie v Prachaticích. Předloni pak nechala městská police jednu kameru přesunout, a to od plaveckého bazénu do Solní ulice, tedy na příjezd do centra města.

Ve Vimperku posilovali kamerový systém v letošním roce. Nový kamerový bod přibyl do ulice Špidrova u vlakového nádraží. Navíc v letošním roce s přispěním dotace Vimperští nahradili analogové kamery za digitální. „Obecně se ukazuje, že kamerový systém má smysl nejen ve chvíli, kdy už se stane přestupek nebo trestný čin, ale působí i preventivně. I proto jsou i samotní strážníci vybaveni kamerami na uniformách, ale i ve vozidlech, nově nejen přední, ale i zadní kamerou,“ poznamenal Peter Macorlík, vrchní strážník vimperské městské policie.

Že kamerový systém má smysl, potvrdil i Ivo Novotný. „Rozmístěné je máme tak, aby pokrývaly hlavně místa, kde jsme v minulosti museli často řešit problémy,“ poznamenal.

I ve Vimperku je prý znát, když na některé z míst přibude nová kamera. „Chvíli to trvá, ale jakmile si na ni místní zvyknou, podstatně se v dané lokalitě sníží případné problémy hlavně s nočním klidem,“ vysvětlil Peter Macorlík.

Podle jeho slov je ve Vimperku ještě několik míst, kde by chtěli nainstalovat další kamerové body. „Mluvíme například o Fišerce směrem od křižovatky k sídlišti, kde zatím není, v Sušické ulici u supermarketu až k základní škole, nebo třeba na Homolce. V tuto chvíli ale jednak určujeme, která místa jsou pro nás prioritní, navíc ještě ukončujeme projekt letošního roku. Následně však rozhodně požádáme o další dotaci a kamerový systém ve městě ještě posílíme,“ upřesnil Peter Macorlík. Podle jeho slov záznamy z kamerového systému pomáhají v případě trestné činnosti i Policii České republiky, které městská policie v takových případech záznam, stejně jako Prachatičtí, poskytne.