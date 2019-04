Podle slov Jaroslavy Martanové, starostky Vimperka, mají rozhodně návštěvníkům ve zvonici co nabídnout. „Máme tam krásné hodiny, zvon z roku 1419, nový zvon, na který se složili lidé. Chceme, aby to lidé mohli obdivovat,“ potvrdila včera Jaroslava Martanová.

Záměrem je, že by ve zvonici byl průvodce, který by návštěvníky věží provedl. Dát do zvonice turniket by mohl být totiž podle Zdeňka Kuncla, místostarosty města, problém. „Cílem je, aby v červnu roku 2020 byla zvonice přístupná. Čeká nás ale ještě moc práce, než bude možné tento nápad zrealizovat. Jednak projekt, potřebujeme závazné stanovisko hasičů i památkářů. Je třeba udělat zaměření, průzkumné práce, projektové dokumentace a podobně,“ poznamenal Zdeněk Kuncl.

Pokud by se podařilo zvonici zpřístupnit, přivítají to i místní lidé. Podle Ivety Preslové z Vimperka je vždy dobře, když má město co nabídnout. A to nejen místním, ale i turistům.