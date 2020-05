/HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ Do nemocnice, do škol i pro své sousedy našili dobrovolníci tři tisíce roušek.

dobrovolníci z Chrobolska ušili tři tisícovky roušek pro sousedy či nemocnici. Jedna z posledních zásilek putovala do Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích, kde je převzala Libuše Nováková (uprostřed) od Olgy Klementové (vlevo) a Michaely Karvá | Foto: Poskytla Michaela Karvánková

Stranou koronavirové pomoci nezůstala parta deseti lidí z Chrobol a okolí. Dohromady se dali rychlostí „blesku“ s pomocí sociální sítě. Sehnali materiál a začali šít roušky pro všechny, kteří je v tu chvíli zrovna potřebovali. Jedna z posledních ušitých zakázek pak v minulých dnech putovala do Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích, kde se postupně připravují do zapojení dětí prvního stupně do výuky.