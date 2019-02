Jižní Čechy – Chřipková epidemie dorazila na jih Čech. Podle údajů hygieniků přerostl v uplynulém týdnu počet nemocných ve čtyřech okresech hraničních 1600 případů na sto tisíc obyvatel regionu. Na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Táborsku a Prachaticku je marodů výrazně víc.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zemanová Anna

Kvůli rychlému šíření nákazy vyhlásily už dvě nemocnice, budějovická a táborská, zákaz návštěv.



„U ambulantních i hospitalizovaných pacientů je podobně jako v předchozích týdnech prokazována chřipka typu A. V tomto týdnu jsme nezaznamenali na rozdíl od předchozího týdne žádný závažný průběh onemocnění, “ upřesnila vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jitka Luňáčková.



Jak v případě chřipce podobných onemocnění (ILI) tak akutních respiračních infekcí (ARI) lékaři nejvíc nemocných zaznamenali mezi nejmenšími dětmi, viry nešetří ani školáky, nejrychleji marodů přibývá ve věkové kategorii 15 – 24 let. Celková nemocnost v kraji vzrostla za jediný týden o 12,9 % na 1568 případů na sto tisíc obyvatel. Stojíme na prahu chřipkové epidemie.



A není vyloučeno, že se situace bude dál zhoršovat. „Můžeme jenom očekávat, že se počty nemocných budou zvyšovat,“ odhaduje ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Kvetoslava Kotrbová. Vyhráno má zřejmě jen asi 5 % populace, která se nechala včas očkovat a proti nákaze by tak měla být chráněná.



Podle vedoucí protiepidemického odboru KHS Jitky Luňáčkové by měli ta tuto formu prevence každoročně pamatovat především lidé jinak nemocní, senioři či hospitalizované osoby.

Nemocnost v kraji

věk ARI ILI

0-5 4582 (+17,1) 286 (+180,4)

6-14 2864 (+17,8) 234 (+196,2)

15-24 1958 (+19,9) 166 (+453,3)

25-59 868 (+1,3) 106 (+51,4)

60+ 538 (+15,2) 48 (+128,6)

Celkem 1568 (+12,9) 138 (126,2)

V tabulce je počet nemocných na 100 000 obyvatel a změna v procentech proti 4. týdnu

Nejde totiž jenom o samotnou chřipku. „U chronicky nemocných mohou vlivem nákazy nastat komplikace jiných onemocnění. A v takových případech bohužel každoročně zaznamenáváme i úmrtí. Chřipka má dokonce na našem území nejvyšší úmrtnost ze všech běžně se vyskytujících infekčních onemocnění,“ zmiňuje Kvetoslava Kotrbová.



Na očkování je ale nyní už ve většině případů . „Doporučuje se od září do prosince, pokud není výskyt onemocnění vysoký, i v lednu. Zpravidla se zastavuje momentem vyhlášení epidemie. Teď se nechat očkovat znamená pro zájemce vyšší riziko, že se vakcína strefí do inkubační doby a bude tak neúčinná,“ vysvětluje ředitelka KHS.

Přesto ale epidemiologové v určitých případech vakcínu doporučují i nyní. „Jste-li doma, nehrozí vám riziko nákazy a v horizontu týdnů vás čeká plánovaná operace, očkování se vám pořád vyplatí,“ radí Jitka Luňáčková.



Obě lékařky ale upozorňují, že je nutné počítat s intervalem dvou týdnů od aplikace vakcíny, kdy se v těle teprve vytvoří protilátky. „Po tu dobu je dobré se vyhýbat místům, kde se shromažďuje větší počet lidí a hrozí tam větší riziko přenosu chřipky.“



Vyhnout se nákaze není přitom vůbec jednoduché. Například kýcháním se do prostředí uvolňuje tisíce původců onemocnění. Ty vydrží na různých plochách až několik hodin a mohou chřipkou nakazit člověka, který se s nemocným vůbec nepotkal.



K eliminaci šíření virů může ale přispět každý také častým mytím rukou, konzumací vitamínů, používáním jednorázových kapesníků, pravidelným větráním či úklidem za vlhka tak, aby se zamezilo prášení.