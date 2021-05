Od pondělí bude omezení pohyb na chodníku v Husinecké ulici. Začíná jeho oprava. Jde o úsek od kruhového objezdu v Pivovarské ulici k přechodu pro chodce v ulici Česká. Po celou dobu rekonstrukce nebude možné využívat chodník ani částečně.

Chodník v Husinecké ulici chce město Prachatice opravit ještě letos. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Lidé musejí z ulice Pod Skalkou sejít k přechodu u kruhového objezdu a ulicí Pivovarskou pak dojít do sídliště. Rekonstrukce je naplánovaná do 16. července. O opravě informoval prachatický starosta Martin Malý už letos v únoru. Chodník podle něj postrádá prvky pro nevidomé, je rozbitý a obrubníky se rozpadají. „Komfort pro chodce je tam velmi špatný. Hlavně v zimě, když tudy jdou maminky s kočárky, nemohou se vyhýbat a velmi často vstupují do vozovky, což je nebezpečné,“ zhodnotil. Součástí rekonstrukce chodníku bude nové osvětlení a důkladné nasvětlení samotného přechodu do lokality Pod Skalkou. Jde o necelých sto metrů chodníků, která vyjde na zhruba 1,1 milionu korun.