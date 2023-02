Po chodníku ale není ani památky v prostoru bývalé hlavní brány do kasáren, tedy u parkovací plochy před autoškolou. Přitom radnice mnoho let místní i turisty nabádá, aby zaparkovali právě v kasárnách a do centra, které je odtud zkratkou přes zhruba pět minut rychlé chůze. V září zvolený prachatický starosta Jan Bauer připouští, že právě tahle část Rožmberské ulice je problémová. "Chodci tam nemají oddělený prostor a musejí se proplétat mezi zaparkovanými i jedoucími auty," popsal starosta současnou situaci. Přitom právě tudy chodí také studenti do areálu střední odborné školy nebo zaměstnanci tam sídlících firem. Navíc je v areálu bývalých kasáren několik auto servisů, ordinace veterináře, ale také bytové jednotky. "Víme, že tudy chodí hodně lidí," dodává Jan Bauer.

Prachatičtí radní proto navrhují alespoň dočasné řešení. "Rozhodli jsme se zatím zkušebně vymezit chodník v místě, kde už platí zákaz parkování. Půjde o řešení dočasné a chceme prostor pro chodce oddělit tzv. balisety," tlumočil prachatický starosta nedávné rozhodnutí radních. Balisety jsou plastové sloupky, které doplňují vodorovné značení. V případě, že auto najede na balisetu, nedojde k jeho poničení, sloupek je vyrobený z plastu, pozn. aut.

Lokalita si ale žádá komplexní řešení. Léta se proto připravuje stavba nové křižovatky. Jen o kousek dál na křižovatce s ulicí Hradební před několika lety na nebezpečné místo upozorňovali rodiče malých dětí z nedalekých bytových domů. Chybí tam jak chodník, tak přechod nebo minimálně místo pro přecházení. Tehdy tam děti pod dozorem svých rodičů přechod namalovaly alespoň barevnou křídou.