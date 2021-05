V prvním kole výběrového řízení oslovilo města podle informací Luboše Kvasničky, vedoucího odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice, pět možných projektantů. Ve druhém pak město nechalo zakázku otevřenou. Ani tak se nikdo zakázky neujal a podle portálu veřejných zakázek bylo výběrové řízení následně zrušeno. „V nejbližším možném termínu vyhlásíme nové výběrové řízení,“ ujistil Luboš Kvasnička. To, zda budou peníze na opravu Žižkovy ulice zařazeny už do rozpočtu pro příští rok, ale zatím vůbec není jisté. Projektová dokumentace je úplně první krok z mnoha.

Vizuální náčrt, jak by mohla ulice vypadat, připravil městský architekt Luboš Zemen. Projektant, který projektovou dokumentaci zpracuje, do ní musí zapracovat jak kompletní rekonstrukci vozovky, včetně podélných parkovacích stání, tak i opravu veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace, zrušení vjezdu do dvora objektu Komerční banky, výstavbu chodníků, stání pro kontejnery a svod povrchové vody. Na zpracování projektové dokumentace město vyčlenilo 650 tisíc korun.

Obyvatelům ulice Žižkova tak po letech zase svitla naděje, že by mohl být odstraněn „likusák“, kde v osmdesátých letech bývala školní družina a před jeho úplným vyklizením také opravna obuvi. Demoliční výměr na téměř rozpadlou budovu existuje mnoho let (O demolici rozhodli zastupitelé Prachatic v roce 2010, pozn. aut.). Náklady na demolici chce město řešit odděleně, mimo rekonstrukci ulice. „Cena za odstranění objektu s azbestem bude více než milion,“ myslí si Luboš Kvasnička.

Starosta Martin Malý už dříve vysvětloval, že město s opravou ulice vyčkává, protože by měla být součástí rekonstrukce Malého náměstí. „Projekt nyní připravujeme tak, abychom ulici mohli opravit samostatně,“ uzavřel vedoucí odboru dopravy.