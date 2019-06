Tři zatopené domy, řada sklepů, podmáčené trávníky a nepořádek. To všechno s sebou přinesla voda, která se na obec valila ze dvou stran. Ve třech případech museli být dokonce evakuováni i obyvatelé domů. Dvě rodiny se podle slov Kateřiny Pudivítrové, starostky obce, mohly vrátit domů už po dvou hodinách, třetí zůstala u příbuzných ve Volarech. "Nešla nám elektřina, všude v místnostech voda, tady jsme zůstat nemohli," zhodnotila Saskia Palovčíková, která v neděli ráno začala počítat škody ve zrekonstruovaném domě. "Elektrospotřebiče, nábytek, ale hlavně podlahy, které musíme strhat a znovu udělat," ukazovala kolem sebe, co všechno voda definitivně zničila. Na její dům se voda valila voda z odkalovací nádrže. Tady navíc hrozilo, že se protrhne hráz. "Ta to nakonec ustála, protrhla se nám tu v roce 2002," poznamenala starostka.

O nic lehčeji není ani další rodině, na kterou se valila pro změnu voda z Chlumanského potoka. Ten zaplnila voda z polí nad obcí. Zaplavené byly z potoka dva domy a řada sklepů. Jak uvedla Jitka Schneedorferová z jednoho z vytopených domů, museli noc strávit na půdě, děti u sousedů. "Přišlo to okolo osmé hodiny večer, to sem přišla první vlna, zaplavily se silnice, ucpané kanály a přišla druhá zezadu ze zahrady, opřelo se to o baráky a prošlo nám to celým domem. Ani jedna místnost nezůstala suchá," popisuje. Teď budou čekat, stejně, jako další rodiny na vysoušeče. "Lina, nábytek, všechno je zničený," poznamenala.

Hustě pršet začalo v Chlumanech v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne. O pár hodin později už byla část obce pod vodou. "Přišla voda z polí, kde jsou brambory a kukuřice, to se napojuje do potoka a ten se rozlil," uvedla starostka k úplnému začátku. Na obecním majetku škody nejsou, ale místní obyvatelé sčítat budou. "Nejen domy, ale i řada sklepů zůstala pod vodou. Do tří do rána místní hasiči odčerpávali vodu a monitorovali, od rána nejen hasiči, ale i místní, uklízeli. Hodinu před polednem byla obce uklizená. Podílelo se na třicet lidí," uvedla. Ve službě bylo podle Pavla Škopka, předsedy hasičů, patnáct hasičů. "V noci tu byli i Prachatičtí a Vlachovobřezští," dodal.

Běžná situace to podle starostky není. Podobná situace byla v roce 2002. Obec aktuálně otevírá téma kanalizace a čistírny odpadních vod a tím pádem budou chtít řešit i Chlumanský potok, aby se podobná situace neopakovala. "Pokud přijde déšť, jako v sobotu, můžeme čekat, že nás znovu spláchne voda," dodala Kateřina Pudivítrová. Ještě po poledni tekla voda po silnicích nad obcí.