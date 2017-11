Chlumanští se pustí do úklidu

Chlumany - Dva dny mohou Chlumanští nosit do připraveného kontejneru nebezpečný odpad, který nepatří do odpadu komunálního, ani do kontejnerů na odpad tříděný.

Chlumany. Ilustrační fotoFoto: Deník / Leona Fröhlichová

V úterý 7. listopadu od 15 do 18 hodin a ve středu 8. listopadu ve stejný čas se mohou zbavit oděvů, pneumatik, baterií nebo třeba obalů od barev v kontejneru přistavěném v zahradě s číslem popisným 48.

Autor: Leona Fröhlichová