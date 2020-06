Ten zároveň připouští možnost, že dotyčný pachatel v objektu opravdu mohl přebývat i několik dní. Zaměstnanci Technických služeb (TS) ale do Kralovy vily pravidelně docházeli. V objektu jsou v současné době uskladněny velikonoční dekorace města a další materiál, viděli jsme například nádoby na sůl, které Prachatičtí znají ze Slavností Zlaté stezky.

Rostislav Eichner popsal, že poslal zaměstnance Technických služeb zabezpečit Kralovu vilu v pondělí 25. května ráno. Začali provádět první zabezpečení. "Sami sebe jsme se ptali, jak je možné, že se sem někdo dostal," ukazoval Rostislav Eichner na zajištěné vstupní dveře, u kterých stejně jako v po předchozí vloupání z poloviny května, chlapi dali kliku a vyměnili fabku. "Dole v garážových vratech byly střelka i západka ohnuté, bylo jasné, že zámek někdo páčil," uvedl jednatel technických služeb. Během onoho posledního květnového pondělí zaměstnanci TS také vyplnili chybějící skleněné výplně v oknech a dveřích. Kolem poledne odjeli na oběd a v tu dobu zazvonila pevná linka Rostislava Eichnera v sídle společnosti. "Volal tady někdo od sousedu, že na terase zamčeného objektu je člověk. Okamžitě jsem kontaktoval městskou policii, odvolal chlapy z oběda a jeli jsme na místo všichni," doplnil k popisu události z 25. května Rostislav Eichner. Na místě se tak k zásahu parta osmi lidí a dozvěděla se, že onen dotyčný člověk je stále uvnitř. A i když chtěl šéf technických služeb okamžitě zasáhnout, poslechl ředitele Městské policie Iva Novotného a zůstal nejprve mapovat situaci zvenčí. Dovnitř šli všichni společně ve chvíli, kdy jeden ze strážníků přesně zjistil, ve které části Kralovy vily se pachatel pohybuje. Tam ho zpacifikovali a odvezli k výslechu. Teprve po této události přijeli do Nádražní ulice policisté, kteří byli u jiné události. "Všechno je natočené a zdokumentované," dodal Rostislav Eichner, který od samého počátku květnové kauzy tvrdí, že šlo o vloupání. I to má zdokumentované. "Navíc a existuje také telefonní nahrávka o tom, že jsem hlásil vniknutí do objektu Kralovy vily se zahořením," dodal.

Až poté, co byl dotyčný člověk odvezen, chlapi z technických služeb objekt uklidili a je ve stavu, který jsme zmapovali na fotografiích interiéru, kterým nás provedl právě Rostislav Eichner.