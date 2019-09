Prachatice – Prachatická teplárna finišuje s investicemi a připravuje se na zahájení topné sezóny.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Vtěsnat plánované opravy a investice do období mimo topnou sezónu, tedy od začátku června do konce srpna, bývá podle Petra Kolína, jednatele Tepelného hospodářství Prachatice, náročný úkol. „I přes časovou tíseň se nám letos povedlo zrekonstruovat zhruba půl kilometru tepelných rozvodů a zmodernizovat čtyři předávací stanice v ulici Ševčíkova, Neumannova, Krumlovská a SNP. U poslední jmenované stanice ještě probíhají finální práce na novém systému automatického doplňování. Do zahájení vytápění bude vše připraveno na plný provoz dodávky tepla,“ uvedl.