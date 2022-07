Dostat do Prachatic kapelu světového formátu se povedlo jednomu z členů spolku Živá vila. Libor Staněk je také nadšeným muzikantem, svůj hudební sen si plní v kapele Sýček. „Hrajeme podobný styl a naší muziku jsme jim poslali. Teď jsem z jistil, že Föllakzoid má mezi koncertem ve Varšavě a Linci pár dní volna, tak jsem jim zkusil napsat, zda by nezahráli v Prachaticích a vyšlo to. Pomohl i jejich řidič dodávky Martin Herák, který občas jezdí na koncerty s naší kapelou,“ popisuje nadšeně Libor Staněk s tím, že koncert domluvil a smlouvu podepsal během několika hodin a do poslední chvíle nevěřil, že se to vůbec podaří.

Kralova vila zůstává v majetku města Prachatice, přeložka silnice je zase ve hře

Föllakzoid tak zahrají v obýváku Kralovy vily, která bude k tomuto účelu speciálně vyzdobena. „A protože oni jsou profíci, zvukař přijede z Brna a osvětlovači z Českých Budějovic, aby vše bylo dokonalé,“ vysvětluje s tím, že hosté koncertu se do Kralovy vily dostanou jen pár minut před koncertem.

Spolek Živá vila předem upozornili, že počet vstupenek je omezen a do oběhu jich jde pouhá stovka. „Padesát už jich je teď prodaných,“ upřesnil Libor Staněk. Jsou v nabídce sítě GoOut za 280 korun.