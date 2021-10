V Chelčicích na Strakonicku se v sobotu 23. října 2021 konal další ročník oblíbených Slavností podzimu. Prostranství kolem kostela svatého Martina zaplnily stánky lokálních výrobců a pěstitelů a na vedlejší louce nabízel poslech muziky velký stan. Konala se také tradiční soutěž v několika kategoriích.

Jablko roku, nejlepší pekařský a cukrářský výrobek, slivovice roku, nejlepší jiný ovocný destilát, to je pět kategorií, jejichž vítězové tradičně stoupají na pódium při Slavnostech plodů v Chelčicích. Letos například v kategorii cukrářský výrobek vyhrála Jana Valentová z Chelčic. "Dortík to byl pěkný," přály potom sousedce návštěvnice slavností. A s čím paní Jana uspěla? S malinovým dortem. Účastním se pravidelně, už jsem vyhrála," ohlédla se za minulými ročníky Jana Valentová a připojila, že cukrářská a pekařská soutěž je od začátku součástí akce už dvě desítky let. "My jsme s tím začínali. Od začátku bylo vyhlašováno i jablko roku. Jen destilát nebyly," řekla k soutěžím obyvatelka Chelčic a dodala, že z obce se přijde na slavnosti podívat skoro každý.

Recept na malinový dort sdělila s úsměvem a ochotou. "Maliny jsem měla svoje z mrazáku," řekla vítězka soutěže s tím, že je sama v létě sbírala. Základem dortu jsou dva piškotové korpusy. mezi ně přijde krém ze čtyř mascarpone, tří žloutků, cukru a sněhu ze tří bílků. Krém se našlehá, oddělí se třetina na pomazání a do zbytku se vmíchají maliny. Spodní korpus se potře krémem a na ten se vyskládají sušenky namočené do amareta. Přiloží se druhý korpus a vše se ze stran a shora omaže zbylým krémem. Okolo se nalepí čokoládové trubičky, ale je to podle chuti. "Jsou přivezené ze zahraničí, lze je vyměnit třeba z cukrářské piškoty," zmínila Jana Valentová a doplnila, že nahoře se dort ozdobí libovolným ovocem, mraženým, co máte doma. Sama tentokrát dala maliny a borůvky, jen jahody musela koupit. Odpoledne po soutěži je pak dort nabídnut k volné degustaci. V rodině měli i další ocenění. Vojtěch Valenta, manžel nejlepší cukrářky, získal třetí místo za ořechovici.

Podle starosty Chelčic Jiřího Irala začínaly Slavnosti plodů před dvaceti lety jen v režii místních. Před časem ale Chelčičtí pořadatelství zastřešili mikroregionem Chelčicko - Lhenicko. Mikroregion tvoří Chelčice, Libějovice a Truskovice na Strakonicku a Lhenice, Malovice a Mičovice na Prachaticku. "Program je podobný, hlavní je propagace ovocnářství," říká ke slavnostem Jiří Iral. Součástí slavností jsou třeba i zmíněné soutěže, hudební vystoupení (letos například Maxim Turbulenc, Doubravanka nebo Uriah Heep Revival), nabídka dobrého jídla a pití či produktů ze včelího vosku a kdo chtěl, ten si mohl zdarma prohlédnout i Památník Pera Chelčického.

Návštěvnost je podle Jiřího Irala vždy sázkou do loterie, záleží na počasí, to ale tentokrát pořadatelům přálo. Podívat se přišla i Veronika Beránková. "Pocházím z Chelčic, momentálně bydlím v Újezdě," řekla Veronika Beránková a dodala, že na akci byli celá rodina. "Kluci si koupili meče a všichni občerstvení, vafle, trdelník. Přišli jsme podpořit místní prodejce a je to zpestření víkendu," uvedla rodačka z Chelčic s tím, že si poslechli i kapely.

Ze stánků u kostela svatého Martina bylo dvacet obecních určeno pro místní pěstitele a firmy a dalších čtyřicet bylo komerčních. Tradiční součástí slavností je symbolické žehnání plodů v kostele navíc se letos žehnal prapor základní organizace Českého svazu včelařů.

V Památníku Petra Chelčického provázely Klára Kavanová Mušková a Markéta Cinádrová. "Památník je tu jedenáct let," zmínila Klára Kavanová Mušková a dodala, že vedle funguje Domov svatého Linharta, který nabízí pomocnou ruku lidem s mentálním postižením nebo psychickými obtížemi, ale v poslední době i seniorům. "Při Slavnostech plodů je zvykem, že se lidé přijdou podívat, co je nového. Dnes je den otevřených dveří. Jinak máme hodinové prohlídky na objednání," uvedla Klára Kavanová Mušková. Návštěvníci jsou z České republiky, školy, ale třeba i z Patagonie, protože Jednota bratrská, která vzešla z myšlenek Petra Chelčického a následně Moravští bratři, působili po celém světě. V památníku jsou tři patra s expozicemi o regionu nebo Petru Chelčickém.

Chelčice se staly dvakrát jihočeskou Vesnicí roku a jsou významným jihočeským ovocnářským střediskem, jak dokládají rozsáhlé sady v okolí.