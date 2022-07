Máme hodně lidí, kteří provozují sedavé zaměstnání – manažery, IT pracovníky a podobně. A lidé pochopili, že nelze rozvíjet pouze mentální rovinu svojí osobnosti, ale také tu fyzickou. Prostě je třeba se hýbat a cvičit. Můžeme hubnout a shazovat kila, ale také přitom musíme tělo posílit. Je to takový ideál lidské krásy.

Fitness centrum je specifické prostředí, kde se hodně prosazuje individuální přístup. Díky tomu se rozšiřuje prostředí pro osobní trenérství. Hodně lidí má ambice stát se skvělým osobní trenérem, ale k tomu nestačí jen umět cvičit. Stejně nutné je na to mít i hlavu.

Co by tedy uměl člověk, který chce trénovat ostatní?

Musí znát základy o lidském těle – anatomii, jak fungují jednotlivé svaly. Musí znát základy pohybu, sportovních disciplín a nebo léčit úrazy. Ale podle mého názoru se hodně podceňuje hlava, tedy konkrétně myšlení lidí, kteří chtějí trénovat. Musí mít základní pedagogické a psychologické znalosti a na jejich základě si vytvoří takové vlastní dovednosti, aby dobrý trenér svého klienta dokázal motivovat, naladit na správnou vlnu, aby mu prostě porozuměl. A zároveň aby člověk, který má takového trenéra, mu věřil a nechal se motivovat.

Umějí tohle trenéři?

Nechci být tím, který by vystupoval v pozici, že všechno zná a ví. V republice je opravdu mnoho osobních trenérů a trenérek. Ale řekněme, že u těch, které znám já, to na takové úrovni, kterou bych si představoval já, není.

Na jednu stranu je o trénování nevídaný zájem. Tihle lidé sami dlouho cvičí a vidí, že mnoho nadšenců z fitka postupně odchází, protože se neposunují dál. Všichni známe ta předsevzetí například po Vánocích, která ale za tři měsíce skončí. A to jen proto, že tyto lidi nikdo nevede, nedává jim splnitelné cíle a nepřipravuje jednotlivé etapy cvičení.

Jak to ale vypadá v praxi?

Trochu jinak. Mnozí trenéři to berou jako trénink, jako dril. Vůbec se nestarají o to, jaký má jejich klient cíl, jaký je důvod jeho rozhodnutí chodit cvičit, potit se, dřít, a to vše před očima jiných lidí. A pak nastane další zlom – proč bych to dělal, když to nefunguje? Přitom někdy stačí opravdu málo. Například si sednout, popovídat, nebát se říct pravdu a hlavně si stanovit cíl, který je splnitelný a udržitelný.

Probrali jsme trenéry. Ale co samotní klienti? Jak poznají, že si zvolili správného trenéra?

Každý člověk jde sportovat proto, aby něco dokázal. Když se nejedná o profesionálního sportovce, měl by si svoje cíle stanovovat sám, ne čekat na rozhodnutí trenéra. Ten by měl pomoci jeho cíl splnit, popřípadě rozumně změnit. Také musím dobře vnímat, jak se ke mně trenér chová a respektovat, že jistá míra tvrdosti a nároků je na místě. Pak je vše v pořádku.

V úvodu jste řekl, že podle vás ještě mnoho trenérů není připraveno. Může se to do budoucna změnit?

Určitě se to změní. Mít svého trenéra není levná záležitost a kdo se bude chtít v této branži udržet a mít výsledky, nic jiného mu nezbude. Už nyní mnoho lidí základní předpoklady splňuje a věřím, že jich bude stále více.

