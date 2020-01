Zastupitelé totiž na konci loňského roku rozhodli, že chatu město koupí. A už nyní je vlastně jasné, že ve hře jsou tři varianty, jak by se vedení města mohlo ke stávajícímu technickému stavu chaty postavit.

První z nich by mohla být o nejnižších nákladech, to kdyby se chata vymalovala, udělaly se pouze zcela nejnutnější opravy a zbytek by šel za vybraným provozovatelem. „Druhá by byla finančně nejnáročnější, zůstaly by jen obvodové zdi a všechno ostatní by se udělalo nové. A pak třetí varianta, kdy by město opravilo kanalizaci, vodu a topení, protože právě tyto věci nás tu budou trápit asi nejvíce,“ popsal možnosti místostarosta.

Která varianta nakonec bude realizovatelná, ukáží až přesné kalkulace a následné rozhodnutí zastupitelů.

V tuto chvíli už město chatu zaplatilo. „Čeká se na její převod, částku jsme zaplatili mezi svátky,“ uvedl Martin Malý, starosta města.